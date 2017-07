Críticas al Mad Cool por no cancelar los conciertos tras la muerte de un acróbata

El festival Mad Cool, que se celebra estos días en Madrid, está recibiendo duras críticas por no cancelar los conciertos de anoche tras el fallecimiento de un acróbata en el descanso entre las actuaciones de los grupos Alt-J y Green Day.

El suceso tuvo lugar sobre las 22:55 horas, cuando el acróbata, Pedro Aunión Monroy, de 42 años, realizaba una performance dentro de una urna de metacrilato sujeta por una grúa a unos 30 metros de altura.

Por razones que se desconocen, el arnés que le sujetaba por la cadera se soltó, y Aunión se precipitó al suelo, falleciendo poco después.

ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Aunión era el director de In Fact, formada por profesionales del teatro, la danza y la acrobacia. La compañía, como explica en su propia web, fue creada para "la producción de espectáculos basados en la investigación de nuevas tendencia escénicas vinculada a la danza aérea y a una apuesta por la experimentación en el campo dramatúrgico".

Nacido en 1975, estaba formado en danza contemporánea por el Real Conservatorio de Danza de Madrid, en danza española con Pilar López y en arte dramático en el Centro de Nuevos Creadores que dirige Cristina Rota. Dirigía su propia compañía, Cíadehecho, desde 2003.

MAD COOL: "CONTINUAMOS POR RAZONES DE SEGURIDAD"

Lo que sorprendió a muchos de los presentes es que el festival no cancelara las actuaciones que siguieron al accidente.

Pese a que el concierto de Green Day se retrasó media hora, la banda estadounidense de punk rock salió al escenario y actuó. Después, en su cuenta de Twitter, aseguraron haberse enterado de la muerte del acróbata tras su concierto: "Acabamos de bajar del escenario con noticias desagradables. Un artista muy valiente de nombre Pedro ha perdido su vida esta noche en un trágico accidente".

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident — Green Day (@GreenDay) July 8, 2017

Quien sí canceló su concierto fue la siguiente banda en actuar, el grupo Slowdive, que tenía previsto subir al escenario a las 2:00. "Sentimos que no es apropiado tocar", han asegurado en Twitter.

Due to the tragic event at Mad Cool this evening we felt it was not appropriate to play. Our thoughts go out to those affected. — Slowdive (@slowdiveband) July 8, 2017

Más de cuatro horas después del suceso, el festival emitió un breve comunicado en el que justificaban no haber cancelado los conciertos:

Mad Cool Festival lamenta el terrible accidente que ha sufrido el bailarín aéreo durante la segunda jornada del festival. Por razones de seguridad, el festival decidió continuar con su programación. Mandamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Mañana sábado 8, durante el festival, le rendiremos un sentido homenaje al artista. Firmado: La Dirección del festival.

Pero muchos de los asistentes no daban crédito a la decisión del festival y muchos hicieron patente su descontento en las redes sociales:

#madcool encended las putas luces y cancelad, lo hemos visto todos! — polarest (@polarest) July 7, 2017

No sé cómo la gente puede corear a Greenday cuando una persona se acaba de estampar y morir delante de ellos. Show must go on. #MadCool — Ana de la Peña (@anaoftherock) July 7, 2017

Se confirma la muerte del acróbata en el @madcoolfestival. Una vergüenza que este festival no haya anulado hoy. Vergüenza. #MadCool — Alberto Bonilla (@abonillaz) July 7, 2017

Yo he visto la muerte del acróbata en directo en #MadCool y no sé como la gente tiene ganas d seguir.La empatia de una sociedad sociopata. — Ravena (@Ravena87) July 7, 2017

Abandonando #madcool no puedo entender que no informen al público de un accidente mortal @madcoolfestival pic.twitter.com/eg1yzGi1lC — Jesús Usabiaga (@Usabiaga) July 7, 2017

Lo siento, #MadCool, pero hay ocasiones en las que el show no debe continuar. — Jorbasbo (@JorBasBo) July 7, 2017

No sé, tal vez lo lógico había sido suspender tras la muerte de una persona en #MadCool. No sé. Pero igual me equivoco. — Borja Terán (@borjateran) July 7, 2017

Sentimos no poder disfrutar del concierto de @GreenDay, pero no consideramos que sea el mejor momento

Bye bye @madcoolfestival#MadCool — ThEvent music (@ThEventMusic) July 7, 2017

He visto a un hombre caer y morir, proyectado en pantallas gigantes.



Y miles de personas han seguido bailando...



Sin palabras #MadCool — Tomás McNulty (@TomasMcNulty) July 7, 2017

Un trabajador muerto y son incapaces de suspender un puto festival. Les ha faltado limpiar la sangre para no molestar. Asco y rabia #MadCool — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) July 8, 2017