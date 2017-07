La última (y loquísima) teoría sobre el personaje de Rachel en 'Friends'

Hay gente con mucho tiempo libre. Una de esas personas, el usuario de Twitter @thetedfox, planteó la siguiente cuestión después de mirar la caja de DVD de la cuarta temporada de la serie Friends:

"Pregunta seria: ¿Por qué Rachel [Jennifer Aniston] es la única con los ojos abiertos? Necesito teorías".

Serious question:



Why is Rachel the only one 👀?



Theories needed. #FriendsGate pic.twitter.com/QOlQcDtaGL — Ted Fox (@thetedfox) July 7, 2017

Algunas de las respuestas fueron en tono de broma, como esta, que señala como culpable a Chandler (Matthew Perry), que está haciendo la "cucharita" con ella. "Es una respuesta obvia", afirma.

Chandler is spooning her. The answer is obvious. — Terry Bain (@terrybain) July 7, 2017

Otros apuntan a que simplemente es una forma de señalar que ella es el personaje principal de la serie.

Rachel is the main character of Friends. — Dustin Farivar (@DustinFarivar) July 8, 2017

Pero la teoría que más se ha repetido entre las respuestas es que toda la serie es un sueño de Rachel.

Según el usuario @lovetherobot, que dio una de las más explicaciones más elaboradas, la ensoñación comienza en la víspera del día de su boda con Barry (Mitchell Whitfield) y que la fotografía muestra a Rachel despertándose a las 5 de la madrugada.

Here is what I believe Friends is really about. pic.twitter.com/hziUHAKVVX — Phil Dunne (@lovetherobot) July 7, 2017

Otros usuarios elaboraron similares respuestas y recuerdan que la serie comienza con Rachel entrando al Central Perk, la cafetería donde se reunían todos, vestida de blanco y huyendo de su boda con Barry.

