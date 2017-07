El conmovedor tuit de Errejón que muestra que el amor de una madre es incondicional

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha compartido un emotivo vídeo —de PlayGround— en el que se puede ver la conversación entre una madre y un hijo en el momento en el que éste le reconoce que es gay.

La escena es, simplemente, conmovedora:

El amor de una madre no entiende de prejuicios. Trabajemos para que esta naturalidad y aceptación sean la norma en nuestra sociedad. pic.twitter.com/FNVjxujMaG

El emocionante diálogo, que ya tiene 1.000 retuits y más de 1.700 me gusta, es el siguiente:

- Madre. Hola.

- Hijo. Hola.

- M. ¿Es algo malo?

- H. No.

- M. ¿Es algo del cole?

- H. No.

- M. ¿Es acerca de tu personalidad?

- H. No sé.

- M. Espera un momento.

- H. No sé.

- M. No hay nada que puedas decir que me haga dejar de quererte. Ya lo sabes. ¿Qué es?

- H. (Llora).

- M. ¿Qué? ¿Es acerca de tu personalidad?

- H. Supongo.

- M. ¿Qué es? Puede que ya lo sepa.

- H. Adivina...

- M. No, no quiero adivinar. Quiero que tú me lo digas.

- H. (Dice no con la cabeza).

- M. ¿Es acerca de chicos y chicas? ¿Eres gay?

- H. (Asiente con la cabeza).

- M. Está bien, cariño. Ya lo sabía. Ya lo sabía, amor.

- H. (Entre lágrimas) Lo siento.

- M. ¡No pidas perdón, tonto! No lo sientas. Yo te quiero por encima de todo, lo sabes. Yo sólo quiero que seas feliz.