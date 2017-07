El paisaje de Irlanda NO es lo llamativo de esta foto de Jamie Dornan

Que Jamie Dornan es uno de los hombres más guapos y sexis del panorama cinematográfico y televisivo actual no es ningún secreto. Como tampoco lo es que ha sido elegido para ser el protagonista de Cincuenta sombras de Grey con todos los honores. Pero ahora unas imágenes del actor en Irlanda del Norte han hecho que muchos entiendan algo mejor los legítimos motivos por los que se ha convertido en el rostro y el cuerpo de la saga erótica más célebre de los últimos tiempos.

Dornan ha acudido estos días a Irlanda del Norte para participar en el DDF Irish Open, un prestigioso torneo de golf que se ha celebrado entre el 4 y el 9 de julio y en el que ha vencido el joven talento vasco de 22 años Jon Rahm.

Allí, Dornan no ha dudado en posar para distintas imágenes, y una de ellas ha sido compartida por Discover Northern Ireland, la oficina de turismo de Irlanda del Norte. "¡Mirad qué vistas!", junto a un emoji con ojos de corazón, es el texto que acompaña a la celebrada imagen del actor.

Sin embargo, esas "vistas" no estaban tan pendientes del mar de fondo, de las playas irlandesas o incluso del rostro de Dornan... como de su pantalón.

No idea but the view over to Inishowen looks great ;) — Rónán McLaughlin (@romclaughlin) 5 de julio de 2017

"No lo sé, pero estas vistas cercanas de Inishowen son estupendas"

Hadn't noticed Inishowen in the background as the foreground interest was holding my attention... 😉 x — Dr Jacqui Mair (@JacquiMair) 5 de julio de 2017

"Ni siquiera me había fijado en que Inishowen está al fondo porque lo que está más cerca llamaba toda mi atención..."

La vue est belle... et pas que le paysage 😅 — Marine.C (@MarineC2603) 5 de julio de 2017

"Bonitas vistas... y no por el paisaje"

oh my, and what a lovely view that is! 👀😂😍 pic.twitter.com/5iAmaxtnWV — Jo (@Cavillsworth) 10 de julio de 2017

"Oh dios, pero qué bonitas vistas"

Spectacular view! Landscape and beach aren't bad either. 😗😗⛳ — Tammy Sparks (@Bamagal15) 5 de julio de 2017

"¡Espectaculares vistas! El paisaje y la playa tampoco están mal"

He is simply pointing out the direction to go. How nice of him — H.Cameron (@HCamero60029975) 9 de julio de 2017

"Solamente está apuntando la dirección a la que ir. Qué amable por su parte"

Sin embargo, fueron muchos quienes dieron una explicación lógica y sencilla (y quizá algo decepcionante...) al bulto del pantalón de Dornan: si estaba participando en un torneo de golf, ¿no se habría dejado una pelota en el bolsillo?

Offer Jamie a ✋to retrieve that 🏐🏒 golf ball before he does himself a mischief 🤔 — J.C (@JmcFamily1st) 9 de julio de 2017

"Decidle a Jamie que pare un momento para recuperar esa pelota de golf antes de que la cosa se complique".

I wonder if he realizes he left a golf ball in his pocket? ☺️ — Judy Adams (@JudyA_LA2) 5 de julio de 2017

"Me pregunto si se ha dado cuenta de que se ha dejado una bola de golf en el bolsillo"

Es una pelota de GOLF, miren mas fotos del torneo!!!! Jajajaja. Dornan guapisimo como siempre e Irlanda bellisima. — Claudia Tureya (@claudiav88) 10 de julio de 2017

