La mordaz crítica de Chelsea Clinton al nuevo ataque de Trump contra Hillary

Ha sido, sin duda, uno de los momentos más comentados de la cumbre del G20 en Hamburgo (Alemania): el presidente de EEUU, Donald Trump, dejando que su hija y asesora Ivanka le sustituyera temporalmente en las sesiones. La polémica ha sido tan grande, que el líder estadounidense ha querido defender su decisión:

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017

"Cuando salí de la Sala de Conferencias para reuniones cortas con Japón y otros países, pedí a Ivanka que ocupara el asiento. Muy común. ¡Angela M. (Merkel) está de acuerdo!", ha explicado Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

Ivanka Trump, hija mayor y asesora del presidente, se sentó en el lugar reservado para su padre en la mesa principal de la cumbre el sábado cuando el mandatario se ausentó temporalmente de la sesión plenaria para acudir a los encuentros bilaterales que tenía programados.

Es habitual que en este tipo de encuentros algún alto cargo ocupe de forma provisional el puesto de un jefe de Estado o de Gobierno cuando este no está presente, para no dejar vacío el asiento.

La canciller alemana, Angela Merkel, al ser preguntada al respecto, indicó que entra dentro de las competencias de cada delegación decidir quién de sus integrantes sustituye al presidente en caso de ausencia.

"Es obvio que Ivanka trabaja en la Casa Blanca", ha apostillado Merkel.

Mientras, en otro tuit, Trump sugirió que los comentarios en los medios serían muy distintos si las protagonistas de lo ocurrido hubieran sido su rival demócrata en las elecciones presidenciales, Hillary Clinton, y la hija de esta, Chelsea.

If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017

En ese caso, los "Fake News", como califica Trump a la mayoría de los principales medios de comunicación de EEUU, estarían ya promoviendo una candidatura de Chelsea Clinton a la Casa Blanca, según el mandatario.

Chelsea Clinton quiso responder a Trump y, también en Twitter, dijo que a su madre ni a su padre, el expresidente Bill Clinton, "nunca" se les hubiera ocurrido pedirle a ella ocupar su asiento en una cumbre, como hizo el presidente con su hija.

Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 10 de julio de 2017

"¿Estaba (usted) vendiendo a nuestro país? Espero que no", preguntó Clinton a Trump en respuesta a un comentario en ese sentido escrito por el presidente en un tuit, en el cual aludía al tiempo que Hillary desempeño el cargo de secretaria de Estado.