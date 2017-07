Mariano Rajoy anuncia en Twitter quién es su "sucesor"

Mariano Rajoy tiene fama de ser un hombre críptico: cuando no quiere que algo se sepa, no hay manera de sonsacarle. Se dice que, en muchas ocasiones, ni sus colaboradores más cercanos saben qué se le está pasando por la cabeza sobre cualquier asunto sensible, del paro a la Gürtel. Pero este lunes el presidente del Gobierno ha echado por tierra esa reputación con un impactante anuncio en Twitter: ya tiene sucesor.

Ha sido, eso sí, en tono simpático: el presidente ha compartido unas horas con los hijos de los trabajadores del palacio de La Moncloa y les ha enseñado algunos de los rincones en los que trabajan tanto él como sus padres.

Divertido encuentro con hijos de empleados públicos de La Moncloa.Un placer mostrarles algunos sitios del Complejo donde sus padres trabajan pic.twitter.com/oXccf7xG3N — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de julio de 2017

Uno de los lugares que más ha gustado a los pequeños ha sido la sala del Consejo de Ministros. Ha habido quórum para quitarle la silla a Mariano y dársela en su lugar al niño de la foto:

La sala del Consejo de Ministros ha tenido éxito entre los más pequeños del Complejo. Ha habido quorum para nombrar sucesor 😉 pic.twitter.com/YhcLGtxs52 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de julio de 2017

En su cara se ve que ya le pesa la responsabilidad:

También que tiene una compañera que esperaba que el puesto fuese para ella:

¿Y la cara de Rajoy? ¿Sonrisa simpática o suspicacia ante el nuevo competidor?

A algunos en Twitter el cambio les ha gustado bastante:

Encantadores. Estos son el futuro de España. Esto es lo que tenemos que cuidar — Mica Torres (@BlueMica) 10 de julio de 2017

Pues a mí me parece más competente que el que tenemos.Bueno, menos el cheñor con barba de detrás que ha hablado pero no che le entendía nada — Frances En España (@french_in_spain) 10 de julio de 2017

Sabe correr rápido? Dice cosas sin sentido? Que pongan al sustituto ya! — ou groc (@ou_groc) 10 de julio de 2017

hasta los más pequeños quieren echarte, marianico???? — jordi sàlvia (@jordi_salvia) 10 de julio de 2017

Por fin un adulto al frente del gobierno... — David Núñez (@DavidNunezLong) 10 de julio de 2017