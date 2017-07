Una carta del hospital Vall d'Hebron de Barcelona frena la desconexión del bebé Charlie

Se abre una puerta de esperanza a la desconexión del bebé Charlie Gard, con una variedad grave de encefalopatía mitocondrial que le ha causado daño cerebral y le impide realizar cualquier actividad. El hospital infantil londinense Great Ormond Street, que proponía retirar la respiración asistida al bebé -en estado terminal-, ha vuelto a recurrir a la Justicia, después de que expertos de varios países, entre ellos España, hayan abogado por un nuevo tratamiento para su enfermedad.

Según la cadena pública BBC, suscriben la carta europea un neurólogo del hospital italiano -el Bambino Gesù de Roma-, un científico de la universidad inglesa de Cambridge y dos investigadores del Institut de Recerca Vall d'Hebron de Barcelona. Por ello el centro sanitario ha pedido al Tribunal Superior de Londres, que anteriormente respaldó dejar morir al pequeño, de 11 meses, que celebre otro juicio "a la luz de unas afirmaciones sobre la existencia de nuevas pruebas en relación con un tratamiento potencial para la dolencia" que sufre el bebé. Lo hizo el pasado viernes.

"Dos hospitales internacionales y sus investigadores nos han comunicado en las últimas 24 horas que tienen nuevas pruebas sobre el tratamiento experimental que propone", declaró un portavoz del centro pediátrico británico. "Creemos, al igual que los padres de Charlie, que es correcto examinar estas pruebas", afirmó. Pese a todo, el portavoz subrayó que la opinión del hospital de Londres "no ha cambiado" y cree que debe ser la Justicia la que decida de manera "objetiva" y "en base a los hechos" lo que es mejor para el niño.

POSIBILIDAD DE MEJORA

En la carta remitida por el hospital infantil dependiente del Vaticano Bambino Gesú, los expertos señalan que podría existir una posibilidad de relativa mejora para el bebé con un nuevo tratamiento conocido en inglés como "deoxynucleoside therapy" para deficiencia de RRM2B, que ni siquiera ha sido probado en ratones.

