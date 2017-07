Bigote Arrocet: "El sexo a partir de los 70 se vive con mucha dificultad"

Edmundo Arrocet, más conocido en el mundo de la farándula como Bigote Arrocet, acudió en la noche del lunes a All you need is love... o no, el programa de Risto Mejide en Telecinco.

El humorista chileno y pareja de María Teresa Campos acaba de participar en Supervivientes, programa del que fue expulsado por la audiencia.

La pareja de la Campos no acostumbra a acudir a programas de televisión y mucho menos a hablar de su vida sexual. Risto tiene un juego con sus invitados en el que les hace preguntas socarronas. Bigote participó en el mismo juego en el que ya participaron Ana Obregón, Bárbara Rey o David Bustamante y confesó cómo era el sexo a partir de los 70.

"El sexo a partir de los 70 se vive con mucha dificultad pero se vive", aseguró entre risa socarrona Edmundo.

Además, Edmundo habló de su paso por Supervivientes y de su relación con María Teresa Campos y cómo se conocieron.

"Nos sedujimos hablando, porque yo soy muy tímido y ella también lo es. Hablamos mucho y de la noche a la mañana nacen sentimientos que se descubren cuando hablas con la gente. A primer golpe de vista te puede gustar su cara, su viente... pero a medida que vas hablando vas conociendo a la persona en su magnitud", confesó Bigote.

(A partir del minuto 4:45 habla de cómo sedujo a María Teresa Campos)