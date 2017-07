El maravilloso gesto de humildad de Nadal tras perder un partido de más de cinco horas

La cuenta oficial del torneo de tenis de Wimbledon ha recogido —a través de su cuenta de Twitter— uno de esos gestos que hacen que la figura del español Rafa Nadal sea leyenda, más allá de su increíble juego.

En las imágenes se puede ver a Nadal, al término de su larguísimo partido —de cinco horas— contra el luxemburgués Gilles Muller, esperando durante un largo rato a su rival antes de encaminarse a los vestuarios.

Tras la espera, el español se dirige al publico que le ovacionaba para firmar algunos autógrafos.

Class in defeat.



After a titanic contest, Rafael Nadal waits to walk off court with opponent Gilles Muller#Wimbledon #ManicMonday pic.twitter.com/1URgEVS9sG