El hijo de Trump aceptó “encantado” ayuda contra Clinton del Gobierno ruso

Si pensabas que el 'Rusiagate' —que involucra a EEUU y Rusia en las injerencias en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre— ya era un tema que estaba más o menos calmado, que no podía ir a más, estabas muy, muy equivocado. El periódico americano The New York Times ha publicado que el hijo del presidente de EEUU, Donald Trump Jr., afirmó en un correo electrónico que le "encantaría" tener información comprometedora sobre Hillary Clinton.

La oferta procedía de una abogada rusa, Emin Veselnitskaya, a través de un antiguo socio de su padre en sus negocios rusos, el publicista británico Rob Goldstone.

Esta mañana se ha sabido, gracias a The New York Times, que el hijo del presidente americano fue informado a principios de junio de 2016, de que Rusia estaba tratando de influir en las elecciones de EEUU. Así lo sentencia, citando a tres fuentes, que afirman que el hijo mayor del presidente de EEUU recibió esa información a través de un correo electrónico. Horas más tarde se ha sabido qué contenía no sólo ese mail, sino todos los que le sucedieron.

En un correo electrónico enviado el 3 de junio, el primogénito del entonces candidato republicano fue informado de que el material que se le iba a proporcionar formaba parte de un esfuerzo del Gobierno ruso para apoyar a Trump. "Podría incriminar a Hillary y sus tratos con Rusia y podría ser muy útil para vuestro padre. Esto, obviamente es un nivel de información muy alto y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno a Trump", señalaba el mail.

La respuesta de Trump Jr. a esta oferta fue clara: "Si es lo que dices, me encanta especialmente al final del verano", escribe, en alusión aparentemente a una época más cercana a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre. El remitente, un intermediario británico, había señalado en su primer correo: "También puedo mandar esta información a tu padre a través de Rhona [una asesora de Trump padre], pero es ultrasensible, así que prefería mandártelo a ti primero".

La revelación es de máxima importancia ya que se estrecha aún más la sospecha de connivencia entre el equipo electoral republicano y Moscú. Por su parte, el hijo del líder estadounidense, ha divulgado esta misma cadena de correos adelantada por The New York Times en su cuenta de Twitter para ser, en sus palabras, "totalmente transparente" sobre cómo y por qué se gestó el encuentro para recibir la información comprometida de Clinton vía la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, celebrado en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio de 2016.

"Para ponerlo en contexto, esto tuvo lugar antes de que la actual fiebre rusa estuviese en voga", ha apostillado el hijo de Donald Trump. La cadena de mails publicados por el hijo del líder lleva por título "Rusia-Clinton, privado y confidencial" y en ella omite su respuesta a la propuesta de información, que es la que ha revelado The New York Times.

Con estos mails, además, se pone de manifiesto cómo el hijo del presidente no cierra la reunión con la abogada rusa de forma inmediata, pero sí que deja claro su disposición a recibir esta información. La reunión con Veselnitskaya se celebró cinco meses antes de las elecciones y en él participaron Donald Trump Junior, el yerno del magnate, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña, Paul Manafort.

La cita se concertó a través de Rob Goldstone, un agente musical británico a quien Trump Jr. conoció en la celebración en 2013 del concurso de Miss Universo que organizó su padre en Moscú. Goldstone es a su vez representante del cantante pop Emin Agaralov, cuyo progenitor, el constructor Aras Agalarov, patrocinó el concurso de belleza y está en la órbita de Vladímir Putin.