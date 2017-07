¿Encuentras algo raro en este anuncio inmobiliario?

Para vender una casa, primero hay que entrarle al potencial comprador por los ojos. Por eso la familia McAdam decidió contratar a un fotógrafo profesional antes de poner su casa en venta. En la web de la agencia inmobiliaria, el anuncio detalla que tiene tres habitaciones, está situada cerca de comercios y escuelas, tiene una superficie de 1.161 m2, está próxima a la ciudad de Melbourne (Australia), con un precio estimado entre 392.000 y 431.000 euros.

Para que las fotos salieran perfectas, la madre, Jenny McAdam, dejó todo listo y ordenado. Pero hay algo que se le pasó por alto...

Como explicó a la web news.com.au, McAdam se ocupó de "encerrar" a su hijo Henry en una de las habitaciones de la casa para que no molestara al fotógrafo mientras hacía su trabajo. Pero no contó con la astucia de Henry, que logró hacer un photobomb de lo más sutil.

"No entiendo qué hizo para escaparse, porque estuve con él todo el tiempo durante la sesión", cuenta la madre. "Creo que ni siquiera el fotógrafo lo vio. Hasta el agente inmobiliario me ayudó para que no apareciera en la captura. No lo entiendo, siempre se niega a que le hagamos fotos, pero le encanta llevarnos la contraria...".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido adaptado del francés.

