Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE: "El IBEX 35 tiene que asumir que este país lo gobiernan los ciudadanos"

Óscar Puente (Valladolid, 1968) presume de haber sido un actor consumado durante once años. La confesión hace difícil discernir si la fama de soltar lo que piensa sin filtros es su personalidad o un papel que asume con gusto. Durante la campaña de las primarias socialistas, sus compañeros bautizaron como 'hacerse un Óscar Puente' a salirse del guión al atizar al contrincante. El actual alcalde de Valladolid, que logró destronar al polémico León de la Riva tras 20 años al frente del ayuntamiento, ya ha demostrado que, como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, no va a cortarse un pelo.

¿Qué van a hacer para que Rajoy no acabe la legislatura? Se supone que deben cumplir el mandato de la militancia y el 'no es no'.

El mandato de los militantes era que recuperásemos nuestra posición autónoma. Ni sumisión ni sometimiento a ninguna formación política, especialmente al PP.

Decir a los ciudadanos que vamos a echar a Rajoy mañana o dentro de seis es venderles una mentira

¿Están dispuestos a que un presidente que, según Bárcenas, ha cobrado sobresueldos y tiene cierto nivel de tolerancia con la corrupción, siga en La Moncloa?

Depende de que haya acuerdo o no para desalojarle. Para eso hay que sumar 176 diputados. Muchas veces los políticos nos vemos obligados a prometer lo que no es posible y eso no me gusta. En este momento no hay una mayoría. Rajoy acaba de aprobar los Presupuestos y el techo de gasto, sin el concurso del PSOE. Esto quiere decir que no va a ser fácil. Pero hay muchas amenazas sobre el PP y no sabemos si alguno de los grupos que hoy respaldan las cuentas, acabara apoyando una moción de censura. Mientras, decir a los ciudadanos que le vamos a echar mañana o dentro de seis, es venderles una mentira. Es más honesto decir la verdad.

Las encuestas son contradictorias. ¿Han calculado cuanto tiempo tienen antes de dilapidar su popularidad?

Hay una encuesta contradictoria y las demás apuntan en la misma dirección, que el PSOE crece. La mejor de todas, como alcalde que soy, es la que percibo en la calle y esa es muy buena. El reto está convertirlo en una tendencia sostenida en el tiempo. Mucha gente me felicita por el apoyo a Pedro, porque el PSOE se visualice como un partido de izquierdas, autónomo, alternativa de futuro.

Dentro de Podemos, Pablo Iglesias es de los que tiene menos capacidad de procesar que las cosas han cambiado

Usted que ha sido actor y sabe mucho de escenarios, ¿cúanto hay de teatro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?

He sido actor profesional 11 años. De 'El avaro' de Molière he hecho más de 500 funciones. He actuado en París. En Madrid estuve seis meses en el teatro Príncipe Gran Vía, también en el Maravillas y en el Corral de Comedias de Almagro. Mi papel era Valerio, el intendente del avaro. La política tiene una parte de puesta en escena. Aquí lo que está por ver es cuánto hay de contenido.

¿Y en qué ha cambiado Podemos para negociar ahora cuando antes no fue posible?

Las elecciones y el resultado electoral les cambian. Igual que a nosotros nos hace rectificar y tomar decisiones distintas, Podemos algo habrá aprendido. Iba a haber un sorpasso y no lo hubo, ni siquiera fusionándose con IU. Siempre hemos creído que se puede pactar con Podemos. Otra cosa es hasta ahora no hayamos sido capaces de llegar a un entendimiento. Yo gobierno con Podemos sin problemas.

¿Pablo Iglesias ha procesado todo lo que ha pasado?

Pablo Iglesias, dentro de Podemos, es de los que tiene menos capacidad de procesar que las cosas han cambiado.

Íñigo Errejón es una persona que tiene un perfil muy interesante para la izquierda española.

¿Estaría bien incorporar a Íñigo Errejón al PSOE?

No quiero perjudicarle, por tanto diría que Íñigo Errejón es una persona que tiene un perfil muy interesante para la izquierda española.

¿A qué atribuye el cambio en Valencia? Cuando se presenta Pedro Sánchez, gana pese a que el presidente Ximo Puig apoyaba a Susana Díaz. Ahora, Ximo Puig va muy por delante en las primarias regionales...

No se ha votado todavía. Cuando se vote, veremos. Creo que cada territorio y cada proceso tienen sus lecturas propias. Esta claro que el proceso federal tenía una lectura y los autonómicos, otra.

¿Lambán y Page son recuperables para el nuevo PSOE?

Depende de ellos. Si asumen qué es lo que quieren los militantes del PSOE para el futuro del PSOE, ¿por qué no? Solo faltaba. Aquí todo el mundo tiene derecho a rectificar. Si no lo hacen y lo que pretenden es seguir en cuestionamiento permanente del secretario general y en un pulso a la Ejecutiva Federal, entonces no serán recuperables.

Siendo experto en el intendente Valerio de Molière, puede acabar siendo el intendente de Pedro.

No, yo tengo un papel mucho más modesto de lo que muchos piensan y menos modesto del que me gustaría tener. En esta etapa desearía un papel bastante secundario.

¿Cómo se va a defender de lo posesivo que es Pedro Sánchez con sus colaboradores? Quiere tener muy a mano a su gente.

Marcando territorio y diciendo que no. El arte es aprender a decir que no.

¿Cuántos marrones se tiene que comer como portavoz al defender lo que otros han decidido?

Es un puesto incómodo para mí, porque durante la campaña he sido portavoz de mi mismo y ahora soy portavoz de un órgano -la Ejecutiva Federal- con el que puedo estar más de acuerdo y otras veces menos. Tengo que asumir esa posición y eso es complicado.

¿Por eso borró 50.000 tuits?

Borre 50.000 tuits en los que no había nada realmente interesante. Llevo en Twitter desde 2010 y había tuits de carácter personal y otros que se podían sacar de contexto. Como ya no me represento a mi mismo, tengo que adoptar otro papel.

El Felipe de los años 80 es un referente. El Felipe de 2017 igual no es tan referente.

Eso es anti-redes sociales

Puede ser, pero los expertos en comunicación –algunos muy relevantes- con los que he hablado me han elogiado, en privado. Me han dicho que era lo mejor que podía haber hecho.

¿Quienes son los gigantes y quienes lo pigmeos, a los que usted señaló?

Prefiero hablar de los gigantes, no de los pigmeos. Veo un gigante en Manu Escudero (secretario de Economía y Empleo de la Ejecutiva), me parece un tipo de una talla humana e intelectual muy por encima de la media. Y sin embargo, ha sido una persona relegada porque algunos sostenían que era un pigmeo y los que le han estado sustituyendo durante un tiempo eran más pigmeos que gigantes. Y ahora las tornas se han dado la vuelta. Gente como Escudero emerge en toda su dimensión y capacidad. Otros han pasado a segundo plano.

Pero algunos pigmeos los eligió Pedro Sánchez en su anterior etapa.

Le digo mucho a Pedro que él no ha sido perfecto y ha cometido errores. Y no todo han sido factores externos. Algunas decisiones las tomó acertadamente y otras menos. Eso es así.

¿Cuántos Pedro Sánchez conoce?

Hay un Pedro Sánchez que evoluciona, una persona que mantiene unas virtudes inmutables: la determinación, la frialdad de ánimo -muy importante para encajar y para sobreponerse a las dificultades-, el tesón. Y luego hay una persona que ha ido aprendiendo muchas cosas de fondo y de forma en la política. Como todos los seres humanos, Pedro es una persona que se está haciendo. Quizá él se ha hecho de una manera más acelerada y más contundente, pero todas las personas vamos evolucionando con el tiempo.

Para el nuevo PSOE ¿qué es Felipe González?

Si fuera totalmente sincero... Lo importante para este partido socialista, si quiere recuperar el electorado, es que lo hagan los que están al frente ahora. Con la memoria de Felipe González no vamos a recuperar el Gobierno de España.

¿González ya no es un referente para el partido?

Felipe es uno de los referentes históricos. El Felipe de los años 80 es un referente. El Felipe de 2017 igual no es tan referente. Igual que Pedro Sánchez ha evolucionado, González también. El Felipe de los 80 será siempre un referente para el Partido Socialista, tengo más dudas de que lo sea este.

"No soy una buena elección como portavoz".

Cuando le ofrecieron el puesto de portavoz ¿no le advirtieron de que no dijera cosas políticamente incorrectas?

No. Él lo sabe, yo soy como soy. Probablemente sea una mala elección como portavoz, porque en fin, no soy una persona demasiado disciplinada, pero Pedro ya me conoce. Nadie es perfecto y yo vengo con algún defecto anunciado, probablemente diré alguna barbaridad, como aquello del culo en pompa y demás. Pero esto es lo que hay.

Va a ser una curiosa dirección, porque está llena de egos libres. Cristina Narbona, Margarita Robles, usted. ¿Cómo van a gestionar tanta libertad? No parece que el ejemplo del CETA sea alentador.

En una orquesta está bien que haya unos cuantos violines, para eso está el director, que tratará de ponernos a todos de acuerdo, ¿no? Del CETA, todos hemos asumido que no lo gestionamos de la mejor manera. Era nuestra primera semana, pero estas dos siguientes han sido más sensatas, más coordinadas.

Ser alcalde de Valladolid es lo más grande que puede ser un político vallisoletano

¿Se puede gobernar este país con la desconfianza de IBEX 35? Sánchez la tiene.

No creo que haya desconfianza del IBEX 35 hacia Pedro Sánchez y hacía este Partido Socialista. Ha habido un momento histórico en este país y el IBEX 35 ha sido un ejemplo muy claro de que se han confundido. Han creído que quienes gobiernan son ellos, y no. El IBEX 35 y las empresas tienen que ser escuchadas, tienen que ejercer influencia, pero gobierna el que se presenta a las elecciones y las gana, tanto fuera de los partidos como dentro de ellos. El IBEX 35 tiene que asumir que gobiernan los ciudadanos a través de sus representantes. Cuando lo entiendan, no tiene por qué haber ninguna desconfianza, porque el PSOE es un partido que ya ha gobernado este país muchos años, que ha gobernado y gobierna CCAA, ayuntamientos y no se come crudos a los empresarios. Ni expropia ni nacionaliza. Se dedica a intentar que se genere riqueza y a que se distribuya esa riqueza. Quizá en el IBEX 35 se han olvidado de la distribución y se han centrado demasiado en la creación. Nosotros estamos centrados en los dos aspectos.

¿Qué van a hacer para recuperar a los jóvenes y las clases urbanas que se les han ido a Podemos?

Ganar credibilidad, sustentar nuestro proyecto en cuatro pilares básicos muy claros que son Estado social, Estado profundamente democrático, un Estado que piense en el mundo como algo que hay que conservar a ultranza, un proyecto ecologista, y un pilar innovador. Y ya estamos recuperando a gente joven.

Si fuera catalán, ¿qué votaría en la consulta del 1-O?

No votaría, porque no me pondría al servicio de la gente que esta engañando al pueblo catalán. Les han vendido una solución a sus problemas que es completamente falsa; hoy los problemas del mundo no se defienden poniendo fronteras, eso es ridículo. Ya estamos viendo adonde conduce el Brexit; he recibido en las dos últimas semanas a dos fondos británicos que quieren sacar su dinero de Gran Bretaña. Y que quieren invertir en mi ciudad. Han venido a mi despacho de la alcaldía de Valladolid. Yo no participaría de un engaño que le ha venido de fábula a los independentistas y al PP. Los problemas que tienen los catalanes no se resuelven con la independencia. Si uno ve el CIS, entre los primeros problemas de los españoles ni esta Venezuela, ni está el referéndum de autodeterminación. Oigan, vamos a poner en la agenda publica la agenda de la ciudadanía.

¿Ponerle una calle a Miguel Angel Blanco es populista?

Es un acuerdo unánime de la corporación municipal de Valladolid, con los votos de todos los grupos, incluidos Podemos. Nadie va a rentabilizarlo, porque es una decisión de todas las fuerzas políticas. Creo que es un reconocimiento merecido a una figura que, aunque fue una víctima más de las muchas que generó ETA, también es un símbolo de un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y lo que fue el final del terrorismo. Ese asesinato marcó un antes y un después.

¿Es usted el relevo de futuro de Pedro Sánchez?

¡Noooo! Mis aspiraciones están en el relevo de la alcaldía de Valladolid.

¿Hay que creerle? Cuando cumpla sus prometidos dos mandatos al frente de la alcaldía...

Me están ofendiendo. Ser alcalde de Valladolid es lo más grande que puede ser un político vallisoletano, hijo de vallisoletana. Una ciudad maravillosa...

Ya, vale, ¿y ser presidente de este país no es grande?

Esa no es mi ambición, no lo ha sido nunca. Yo siempre he querido ser alcalde de mi ciudad. Lo he dicho muchas veces en broma y medio en broma y en serio. Desde que tengo uso de razón he querido ser alcalde de Valladolid. He peleado mucho por llegar aquí y no me cambio por nadie. No quiero ser más.