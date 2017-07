'The Sun' califica Magaluf de "zona de guerra" y acusa a la Policía de propasarse con los turistas

Adolescentes ensangrentados, jóvenes inconscientes por las aceras, sexo descontrolado... así describe Magaluf el diario sensacionalista británico The Sun, quien directamente califica la localidad mallorquina de "zona de guerra" en un reportaje.

"Magaluf era conocido como ejemplo de turismo sexual, pero se ha convertido ahora en una zona de guerra en la que borrachos británicos batallan contra policías y 'gorilas de discoteca'", ha escrito una periodista del tabloide, en un texto publicado a doble página en la edición impresa y que se puede leer también en internet.

Magaluf becomes a warzone as boozed-up Brits battle with police as authorities crack down on tourists https://t.co/rIiWujfy8j