Valèrie Tasso: "A las mujeres nos gusta todo tipo de porno"

Corría el año 2003. Crónicas Marcianas amenizaba las madrugadas de Telecinco, Pedro Almodóvar ganaba un Oscar a mejor guion por Hable con ella y y se estrenaba, también en Telecinco, Los Serrano.

En este contexto, Valèrie Tasso saltaba a la fama con su libro Diario de una ninfómana, todo un éxito editorial que se tradujo a más de 30 países. Un libro que describía sin tapujos el mundo de la prostitución de lujo y que tuvo su adaptación cinematográfica en 2008 de la mano de Christian Molina.

En su último ensayo, Sexo 4.0 (Temas de Hoy), la sexóloga francesa desgrana cómo se vive el sexo, la sexualidad y las relaciones amorosas en el mundo del like. ¿Si follamos por qué estamos más tristes? ¿Cómo son las relaciones en la época del Yo? Son algunas de las preguntas que se plantean la sociedad actual y que la autora pretende resolver en este libro.

¿Cómo han influido las nuevas tecnologías en las relaciones sexuales?

Es necesario educar a las personas para que no sean esclavas de sus dispositivos móviles, pero indudablemente responden a una realidad. Todos tenemos prisa, en el trabajo, en las tiendas y hasta en las relaciones sexuales.

Estas nuevas tecnologías te facilitan aparentemente la vida pero han hecho que perdamos la paciencia. Ya no trabajamos nada, ni la seducción, ni el cortejo, queremos algo y lo queremos ya. Antes conocías a una persona y querías conocerla más, ahora simplemente vas pasando: este sí, este no, este sí, este no...

Las aplicaciones como Tinder cumplen una función social: llegas, follas y hasta luego. Este tipo de apps son usadas por personas con profesiones en las que se trabajan muchas horas y que no tienen horario fijo, como médicos y pilotos.

Los médicos antes lo más seguro es que follasen en el vestuario y ya está. Es una profesión en la que el sexo está muy presente, el eros y el tánatos. Cuando estás muy cerca de la muerte tu impulso de vida se estimula.

Vivimos mucho tiempo y al sistema le interesa que seas un esclavo para poder consumir más. El sistema quiere que consumas cuerpos y los seres sexuados, nos hemos convertido en una mercancía.

Sobre todo las mujeres.

El hombre también, porque todos estamos en Tinder. Si tú estás en red y yo también y me gustas podemos mantener una relación sexual una noche y ya está.

Vivimos en una sociedad muy patriarcal pero hay cosas que están cambiando. El hombre está viendo que hay una nueva mujer muy reivindicativa y muy demandante sexualmente y no sabe cómo reaccionar.

Estas aplicaciones lo único que han hecho es poner en contacto a mucha más gente y sobre todo, que puedas ligar con solo cuatro fotos.

La gente es muy perezosa y lo quiere todo con el mínimo esfuerzo. Eso es lo que nos venden, un supermercado de cuerpos y esto repercute a la hora de mantener relaciones sexuales. Hay mucho más contacto pero menos vínculo. Antes, si ligabas en una discoteca sí podías establecer un vínculo emocional.

La falta de vínculos emocionales nos está convirtiendo en seres asociales e individualistas.

A la sociedad le interesa que seamos así porque mientras tú no adquieras compromisos vas a consumir más. No interesa la pareja con hijos. Interesan los enamorados, que no escatiman en gastos y los solteros, que consumen relaciones sexuales. La pareja como tal es un problema para el sistema neoliberal.

La última novedad en Estados Unidos es hacerte un selfie firmando los papeles del divorcio.

Nos hemos vuelto locos, lo que importa es que tu cara aparezca en todos lados. Es para decir: "Yo he estado aquí, yo he hecho esto". El Yo está acaparando todo a costa de los demás. Somos más egoístas y los seres humanos no nacemos egoístas, nos están volviendo así. Vivimos en la era del auto: autoayuda, autoestima, autosuperación...

Hace poco, un artículo de Jason Tetro en ElHuffPost aseguraba que ligar por internet podría ser el motivo del auge de las ETS.

Los jóvenes no tienen criterio a la hora de poder seleccionar lo que es o no es válido. No hay información sobre sexualidad y nunca van al especialista, lo miran en internet. Follar es fantástico siempre y cuando no te juegues la vida.

¿Crees que la educación sexual que se enseña en escuelas e institutos es acertada?

La única educación sexual que se enseña en los colegios consiste sólo en didáctica y prevención. Los sexólogos queremos enseñar una educación sexual que no dependa del Ministerio de Sanidad.

Hace poco una discoteca de Benidorm buscaba una camarera "sin novios celosos que esperasen en la puerta", además de "guapas, y con buen físico".

Estoy alucinando. Esto demuestra que aquí hay violencia machista por dos sitios: los novios celosos por un lado y la discriminación de la discoteca por otro. No puedes meterte en la vida privada de la gente, si tengo un novio celoso —aunque sea una relación tóxica— es mi problema.

Otra de las afirmaciones más comunes sobre los millennials es que pasan del sexo.

Es una generación que está agotada de que se les venda un modelo de erotismo con el que no se identifican. Cuando se banaliza algo deja de interesar y nos hacemos inmunes. Hemos perdido el morbo. Muchos jóvenes vienen a mi consulta y se sienten vacíos porque no tienen una manera de vivir su erotismo.

En el libro aseguras que hace años, con el sexo telefónico se ejercitaba la mente y la imaginación pero que ahora es un "aquí te pillo, aquí te mato".

En mi consulta recomiendo que se trabaje el imaginario erótico. Recomiendo trabajar el imaginario erótico con películas, con literatura erótica, que siempre ha sido un subgénero cuando siempre ha sido lo más difícil de hacer. Hay que tener muchísimo talento para describir un orgasmo y que no suene cutre o cursi.

Hablando de literatura erótica, ¿qué papel ha jugado la trilogía de Cincuenta sombras de Grey en las mujeres?

No ha supuesto nada. Ha aumentado el consumo de objetos sexuales como las esposas y los latiguitos y poco más. Hay un libro del siglo XIX que se llama La Venus de las pieles. Lee eso y luego lee Cincuenta sombras de Grey, no tiene color.

La autora ha tenido mucha suerte con las novelas porque se han viralizado pero no ha supuesto ninguna liberación para la mujer. Sólo ha permitido que algunas mujeres puedan tener alguna alternativa a que llegase el sábado por la noche y abrirse de piernas. Un invento liberador para la mujer es la píldora.

Cómo será esa generación que le dirá a sus nietos: "Yo conocí a tu abuela en Tinder".

Se reirán porque ya habrán aplicaciones en las que se podrán tener relaciones con hologramas y dirán que Tinder era algo antiguo que había antes. Ya existen apps en la que una máquina te llama y te dice "Hola, ¿qué tal?" o "Buenas noches".

Como en la película de Her, de Spike Jonze.

Me quedé con ganas de ver a esa mujer al final [Scarlett Johansson]. Como seres humanos necesitamos tocarnos, necesitamos carnalidad... Pero poco a poco nos vamos acostumbrando a no tener contacto y acabaremos como en Japón, que hay personas que tienen pavor al prójimo y acaban encerrados en sí mismos. [Los hikikomori son personas apartadas han escogido abandonar la vida social].

En libro también afirmas que el sexo es cultural, depende del lugar en que se viva y de las costumbres de ese sitio.

Hay una pequeña parte biológica y otra cultural. En Japón son muy abiertos sexualmente porque no son de una tradición judeocristiana, son sintoístas por lo que su moral es más permisiva y no tienen un sentimiento de culpa como nosotros. A pesar que de ser el lugar donde más personas quieren romper con el mundo es donde hay más prácticas sexuales.

Y a pesar de lo que cuentas, en el porno japonés pixelan los genitales.

¿Sabes que hay un aparato que sirve para despixelar estas películas? Además, hay gente que se excita con el proceso de hacerlo, no con la película en sí.

¿Qué culpa tiene la televisión en la educación sexual de los jóvenes? ¿Qué papel juegan programas como Mujeres, hombres y viceversa?

Es un Tinder de jóvenes manipulados. Si quieres estar en este tipo de programas tienes que decir "sí, jefe" al director y estar callado.

Todos tienen el mismo peinado, el mismo tatuaje, el mismo peinado y son las referencias de muchos jóvenes. No el jugador de ajedrez sueco que es un crac. Son programas insoportables que dan una imagen errónea de la mujer y del hombre.

¿Cómo se les puede regañar a esos jóvenes de no tener como referente a Magnus Carlsen si no tiene cabida en muchos medios?

Tienes razón, la culpa es de los padres por no darles esa educación correcta y de la sociedad por darles unos referentes erróneos. Y los medios que alzan a unos modelos que no tienen nada de mérito, tienes a personas como Magnus, que debería ser un referente, y nadie los conoce.

¿Cómo afecta la pornografía en las relaciones? Hay actrices porno como Amarna Miller que hablan de porno feminista.

Amarna es un amor. La quiero mucho y hace una gran labor, pero todos estos movimientos como el porno feminista o porno amateur lo único que hacen es dar de comer al sistema capitalista. Nos venden la moto de qué liberadas estamos y de que tenemos alternativas a un porno patriarcal y para hombres, pero es otra cara de la misma moneda.

No critico el porno, a mí me encanta. A las mujeres nos gusta todo tipo de porno. Lo critico es el modelo que nos hace creer que estamos liberadas. No. Tú quieres hacer dinero y ya está.

