El tuit sobre el pez 'Pesesín' que alguien dejó en el portal para que lo cuiden los vecinos arrasa en Twitter

El mensaje en Twitter de una vecina de la ciudad de Vallecas (Madrid) contando la historia de Pesesín, un pez dorado que otro inquilino de su edificio ha dejado en su portal en vacaciones para que se lo cuiden los vecinos, ha arrasado en Twitter.

Escribió en un nota el hasta ahora dueño de Pesesín: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer (sólo se le debe echar una vez al día). Dejó la comida y un cuadro para saber cuándo comió".

Al desconcierto vecinal inicial, con repetidas notas preguntando "¿quién es el dueño?", le ha seguido una coordinación envidiable sobre los cuidados del animalito.

El mensaje de la tuitera @Nuria_GMz contando la historia tiene más de 31.000 compartidos, 57.000 me gusta y los comentarios se cuentan por centenares en apenas 14 horas. :

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Que se llama PESESÍN un nombre que me parece francamente INCREÍBLE para un pez y la gente deja avisos cuando le dan lo comer etc — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Y nada es muy guapo y está ahí a lo suyo nadando tranquilo etc y todo el bloque está intrigadísimo con quién lo ha dejado ahí. — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Ah y el día que pone que se quedó sin comida los del 4° fueron a comprarle un bote nuevo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017