Un año después de su divorcio, Elena Ballesteros se ha vuelto a casar. La actriz, conocida por sus papeles en series como Periodistas o Paco y Veva, ha contraído matrimonio con el biólogo Juan Antonio Susarte, quien ha sido su mejor amigo desde que eran niños.

La intérprete anunció su boda el pasado 14 de junio, y en menos de un mes la revista ¡Hola! ya se ha hecho eco del enlace y ha publicado algunas de las imágenes del mismo.

Según cuenta la publicación, la celebración tuvo lugar el pasado 8 de julio en una finca en Altea (Alicante) ante 110 invitados, entre ellos Jimena, la hija de la actriz, de 12 años. Ballesteros llevó un vestido de tirantes confeccionado en tul de la diseñadora Carolina Herrera y unas sandalias doradas de Pura López.

"Para la fiesta posterior, la actriz se cambió de vestido y lució otro de encaje de Monique L'huillier y sandalias de Úrsula Mascaró. Como únicas joyas, Elena optó por unos pendientes de oro blanco y diamantes de la colección Ice Flowers de Suárez, otros de la colección Gerais de oro blanco con morganitas rosas, talla pera y diamantes blancos, de la misma firma, y su anillo de compromiso", explica la publicación.

Elena Ballesteros estuvo casada con el cómico Dani Mateo desde julio de 2010 hasta el verano de 2016. Ambos se conocieron rodando La familia Mata en 2007. Tras la separación, Ballesteros se marchó a vivir a Londres y después se reencontró con su ya marido. "El año pasado tuve un año muy malo y a mi lado estuvo esa persona que nunca me ha fallado, que es mi mejor amigo desde los ocho años, y la primera persona que se me declaró en toda mi vida. Cuando me pidió que me casase dije: 'Por supuesto, no me lo pienso", declaró la actriz. "Doy las gracias y estoy feliz de poder vivir este amor de película".

