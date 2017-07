La "amistad" entre España y Reino Unido está más allá de Gibraltar (o eso parece)

La primera jornada de la visita oficial de Felipe VI y la reina Letizia a Reino Unido tenía en Buckingham Palace su último destino: una cena de gala que la reina Isabel II ha abierto con cordialidad. La relación entre los dos países está "fundada en vínculos tan fuertes" que prosperará "sean cuales sean los desafíos que vengan" en el futuro.

Buenas palabras antes de la trucha asalmonada hervida con hinojo que iban a servirles como primer plato, a las que Felipe VI contestó con palabras también buenas, muy parecidas a las que ha venido pronunciando a lo largo de todo el día: que España y Reino Unido están profundamente unidos, no sólo por la historia sino por el futuro.

"Miles de británicos se han instalado en España, y miles de españoles lo han hecho en Gran Bretaña, y de este modo han convertido nuestros respectivos países en sus hogares, creando vínculos afectivos muy profundos", ha dicho el rey en su turno de brindis.

Por ese momento, bastaba de política.

Sugarwork red carnations - the national flower of Spain - adorn the gold plates which petits fours will be served on at the State Banquet pic.twitter.com/0OqiqFeqis