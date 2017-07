Rajoy reitera su confianza en los reprobados Montoro y Catalá y recuerda que sólo él puede cesar ministros

Mariano Rajoy ha ratificado este miércoles su confianza en los ministros Cristóbal Montoro y Rafael Catalá frente a la reprobación de que han sido objeto por parte del Congreso y ha recordado que sólo él tiene la potestad de nombrar y cesar a los miembros de su gabinete.

El presidente ha mostrado su apoyo en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la portavoz socialista, Margarita Roles, quien le había instado a aclarar qué va a hacer ante esas reprobaciones y había acusado al Gobierno de actuar con "arrogancia y autoritarismo" frente al Parlamento.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado respetar, "y mucho", las dos reprobaciones de la mayoría de la Cámara, pero ha precisado que no las comparte. "Y como no me obligan a tomar ninguna decisión, eso es lo que voy a hacer", ha recalcado.

Como [las reprobaciones] no me obligan a tomar ninguna decisión, eso es lo que voy a hacer Mariano Rajoy

Tras recordar que el nombramiento y cese de ministros le corresponde a él en exclusiva, según la Constitución, ha explicado que esa potestad y la de convocar elecciones son casi las únicas que puede adoptar por sí mismo. "No le corresponde a las Cortes ni nombrar ni separar ministros", ha insistido.

Rajoy cree que sus decisiones al respecto tienen el valor político que cada uno quiera darles y ha precisado que pretender que el Congreso decida sobre los ministros es como si él quisiera aprobar el presupuesto sin tener en cuenta a la Cámara Baja.

ROBLES LE HA RECORDADO LA AMNISTÍA FISCAL

Robles ha recordado a Rajoy que la Constitución dice que la soberanía nacional reside en las Cámaras, que el control político del Gobierno le corresponde al Congreso y que la responsabilidad política la debe gestionar ante el Parlamento.

Tras acusar al Gobierno de utilizar el "rodillo" en la X legislatura con su mayoría absoluta, le ha reprochado que ahora no haga caso a las decisiones que adopta por mayoría el Parlamento, representante de la soberanía nacional.

Ante las referencias de Robles al hecho de que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra de la denominada amnistía fiscal, ha recordado que lo hizo por una razón de forma, no de fondo, y no provoca ningún efecto jurídico.

En ese contexto ha señalado que si cada vez que el Tribunal considerara inconstitucional un artículo de una ley por razones de fondo o de forma el ministro en cuestión tuviera que dimitir, cualquiera que formara parte del Gobierno tendría un problema.

Siguiendo el mismo razonamiento, ha defendido que en ese caso, si el Constitucional da la razón al Gobierno o a un ministro, todos los que hubieran firmado el recurso tendrían que dimitir. Como considera que son "absurdos" ambos planteamientos, ha pedido "sensatez, equilibrio y mesura" en la vida política.