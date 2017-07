Multan a una conductora por salirse unos milímetros de su plaza de parking

Un agente muy escrupuloso con su trabajo ha multado a una mujer británica de 53 años con 60 libras porque la rueda de su vehículo se salía unos milímetros de la plaza de parking donde estacionó en la calle mientras trabajaba —según informa The Sun—.

Livid Deborah Adwent, quien ha asegurado que le ha costado tres días tranquilizarse, ha escrito una apelación argumentando que, si bien reconoce que no estaba bien aparcada, a diario ve coches así estacionados y ella es la única que ha sido multada.

This driver was hit with a £60 parking fine for a reason you won't believe https://t.co/l7d4wfqApe pic.twitter.com/Iz1ntgZKbN