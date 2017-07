Reino Unido responde a Felipe VI que la soberanía de Gibraltar no es negociable

El Gobierno del Reino Unido ha insistido en que la soberanía de Gibraltar "no es negociable" y se basa en los deseos de los gibraltareños, en respuesta al discurso pronunciado por el rey Felipe VI en el Parlamento británico.

Un portavoz del Ejecutivo de la primera ministra conservadora, Theresa May, alabó los lazos de amistad entre este país y España, pero señaló que persisten las discrepancias en la cuestión del Peñón. "Aunque en el asunto de Gibraltar no coincidimos, nuestra posición es clara: la soberanía de Gibraltar no está abierta a negociación", afirmó. "El pueblo de Gibraltar ha expresado repetida y abrumadoramente su deseo de permanecer bajo soberanía británica y lo respetaremos", declaró esta fuente.

El portavoz señaló que, en la negociación del Brexit, el Gobierno de Londres aspira a conseguir un acuerdo "que funcione para el Reino Unido y para la UE y sus restantes miembros, incluida España, y que funcione también para Gibraltar".

EL GUIÑO DE LA BANDERA

La bandera de Gibraltar ondeó en la plaza del Parlamento mientras el rey de España, que lleva a cabo una visita de Estado de tres días con la reina Letizia, pronunciaba un discurso en la Galería Real del Palacio de Westminster, ante las dos cámaras del Parlamento británico, los Comunes y los Lores.

Felipe VI expresó a los parlamentarios su confianza en que "el diálogo necesario y el esfuerzo" de los dos gobiernos, británico y español, permitirán avanzar hacia "soluciones aceptables para todos" en el contencioso sobre Gibraltar. Esa alusión a "los dos Gobiernos", excluyendo al Ejecutivo del Peñón, molestó al Gobierno gibraltareño, cuyo ministro principal, Fabián Picardo, consideró esta posición "antidemocrática". "No hay solo dos Gobiernos relevantes, sino tres", dijo Picardo, que subrayó que el de Gibraltar "es el más importante", porque refleja los deseos del pueblo gibraltareño.

