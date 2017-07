Cuchillos territoriales y socialistas

El nuevo mapa territorial socialista se va configurando poco a poco. Tras la catarsis de las primarias del 21 mayo que ganó Pedro Sánchez, las distintas federaciones socialistas van celebrando estas semanas sus congresos. Y hoy tenemos un 'superdomingo', con votaciones en la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria y Extremadura.

En estas cuatro federaciones han llegado varios candidatos hasta la ronda final de las primarias. El duelo levantino es el que más ruido ha provocado. Es la segunda federación por militantes del partido (hay más de 17.000 afiliados valencianos) y los protagonistas de la lucha por la Secretaría General son el actual líder y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Burjassot, Rafa García.

García cuenta con las simpatía velada de Ferraz -es un hombre conectado directamente con el secretario de Organización, José Luis Ábalos- y ha difundido el mensaje de que el PSPV está "muerto" desde que gobiernan en la Generalitat junto a Compromís. Puig fue uno de los barones más próximos a Susana Díaz durante las primarias y no tiene conexión con Sánchez. Los equipos de ambos hablan en privado siempre de los desplantes mutuos. Los 'sanchistas' se impusieron a los 'susanistas' con claridad en aquella guerra y se tenían ganas.

Pero el intento autonómico del 'sanchismo' por descabalgar a Puig parece que será infructuoso. En la primera 'batalla' de los avales, el presidente valenciano logró 8.120 frente, casi doblando los 4.600 de su oponente. De hecho, algunos reconocidos 'sanchistas' valencianos han decidido apoyar a Puig en este proceso, como es el caso de la consejera de Sanidad, Carmen Montón.

VARA PARTE COMO FAVORITO Y DUELO REÑIDO EN CANTABRIA

En Extremadura, otro presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, tiene que enfrentarse a las urnas este domingo. Él también parece que lo tiene bastante fácil, a pesar de haber sido otro de los azotes de Sánchez. Eso sí, después de las primarias enterró el hacha de guerra y Sánchez también tuvo predisposición para reconstruir los puentes. Lo ha llegado incluso a nombrar presidente del Consejo Territorial del PSOE.

El presidente extremeño tiene que medirse a la exconsejera Eva Pérez y al portavoz de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, Enrique Pérez, dos candidatos que llevan semanas acusándole de haber perdido en los últimos años tanto militantes como votos en una de las regiones históricas del socialismo. En este caso, si el ganador no consigue superar el 50% de los votos, tendría que celebrarse una segunda votación el 23 de julio (al congreso ya se llegará con un líder y se celebrará los días 28,29 y 30 de julio).

Más dificultades que sus compañeros tiene la actual líder del PSOE cántabro, Eva Díaz Tezanos, quien ha perdido la primera guerra de avales contra su oponente y alcalde de Santa Cruz de Bezana , Pablo Zuloaga. Los dos se arrogan defender el proyecto del 'sanchismo' y se ha recrudecido en las últimas horas una batalla en la que se lleguen a acusar en público de ser unos "mentirosos".

Las primarias en Cantabria pueden afectar al Gobierno de coalición con Revilla

Esta consulta a los 2.942 militantes socialistas puede tener repercusiones mucho más allá del socialismo y afectar al Gobierno autonómico, conformado por socialistas y el PRC de Miguel Ángel Revilla. Díaz Tezanos ha dejado caer que si pierde, deberá abrirse un periodo de reflexión sobre el pacto de Gobierno. Y, aunque lo niegue en público, el presidente Revilla tiene sobre la mesa la posibilidad de adelantar las elecciones. Además de la crisis socialista, el resto de partidos viven también auténticas luchas de poder en esta región (un PP dividido entre los seguidores de María José Sáenz de Buruaga y los del exlíder Ignacio Diego, un Ciudadanos desangrándose por la imposición de Félix Álvarez como 'barón'...) . Por lo tanto, Revilla acaricia un sueño que le queda por cumplir: ganar unas elecciones, y nunca lo ha tenido tan fácil como ahora.

LA MARCHA DE LUENA Y LA TRIPLE BATALLA CANARIA

Y este domingo en La Rioja estrenarán líder en el PSOE gane quien gane. César Luena no repetirá tras unos años duros en el que ocupó también el puesto de 'número dos' en Ferraz junto a Pedro Sánchez y que le han minado políticamente. Las primarias se las juegan Francisco Ocón, que formó parte del sector crítico de la Gestora del PSOE, y el alcalde de Casalarreina, Félix Caperos. Los dos están enmarcados dentro del 'sanchismo'.

Luchas de poder, duelos entre bambalinas, entre lo shakesperiano y lo berlanguiano. Puro PSOE. Todo esto envuelve también la lucha en Canarias, donde las primarias serán el próximo domingo 23. Con un trío de aspirantes: el vicepresidente del cabildo grancanario y afín al 'sanchismo', Ángel Víctor Torres, la exvicepresidenta regional Patricia Hernández y el exministro Juan Fernando López Aguilar.

Otras federaciones celebran también este mes de julio sus congresos, pero sin la emoción de las primarias al haber obtenido solo un candidato los avales necesarios.

LOS SILLONES ASEGURADOS DE DÍAZ, ARMENGOL, MENDIA Y TUDANCA

Este es el caso de Andalucía y Susana Díaz. La presidenta de la Junta ha convocado el congreso para el último fin de semana de julio, acortando los tiempos y evitando cualquier tipo de intento alternativo. Solo ella ha conseguido los avales, 25.000, más de la mitad del censo de la federación. Aunque se barajaron algunos nombres como el de José Antonio Pérez Tapias, los 'sanchistas' decidieron no dar la batalla. Por ahora han dejado su espacio a la sevillana, aunque todavía podría haber una lucha ideológica en el cónclave. Y en San Vicente están especialmente atentos a lo que pueda suceder en los congresos provinciales, donde podrían relevarse a varios líderes quemados durante este proceso como el malagueño Miguel Ángel Heredia.

También tiene alfombra roja la presidenta balear, Francina Armengol, que en los últimos días de las primarias viró su apoyo de Patxi López hacia Pedro Sánchez. Ha sido la única candidata que ha superado el umbral de avales y arrancará este nuevo mandato en el congreso del PSIB los días 21 y 22 de julio.

Y también tranquilidad se respira en el PSOE de Castilla y León, donde el actual secretario general, Luis Tudanca, fue proclamado a principios de mes automáticamente líder al ser el único con los avales suficientes y sin candidatura alternativa. Precisamente, este fin de semana se celebra el congreso regional en Zamora, un ciudad muy simbólica para esta federación. Atentos al papel a nivel nacional del clan de Castilla y León, con Tudanca, Óscar Puente, Iratxe García e Ibán García del Blanco.

En el País Vasco también se van de vacaciones con los deberes hecho. El congreso del PSE-EE se celebrará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, pero el proceso de primarias se convocó en julio. La actual líder, Idoia Mendia, ha sido proclamada otra vez secretaria general al ser la única con los avales necesarios para optar al cargo. Euskadi fue la única autonomía en la que ganó Patxi López en las primarias a nivel nacional, pero Mendia está totalmente implicada y en sintonía con Sánchez. En la vecina navarra también repite en el puesto María Chivite, única candidata con los avales suficientes y cuya entronización será en el congreso del 29 de julio.

EL FUTURO DE PAGE Y LAMBÁN, EN EL AIRE

No todos los congresos y primarias son para el verano. Todavía no tienen fecha dos de los cónclaves que más emociones depararán: Castilla-La Mancha y Aragón. Estas dos federaciones se alinearon claramente con Susana Díaz y sus 'barones', Emiliano García-Page y Javier Lambán, no son especialmente queridos en la calle Ferraz.

En el caso de Page, todavía no ha aclarado si se presentará después de llegar a vincular su continuidad a la victoria de Díaz y anda enfrascado estos días en intentar un pacto de gobierno con Podemos para poder sacar adelante los presupuestos regionales. El sector 'sanchista' no ha apuntando a ningún candidato. En Aragón todos están también a la espera de si finalmente Ferraz planta oficialmente batalla al presidente Lambán, un hombre con el que parece muy difícil la reconciliación. Surge entonces con mucha fuerza el nombre de Susana Sumelzo, integrante de la Ejecutiva de Sánchez y una de las diputadas del no es no.

LAS BATALLAS DE SEPTIEMBRE: DE MADRID A ASTURIAS

Codazos se esperan (y muchos) en Madrid. Las primarias se celebrarán el 30 de septiembre y el congreso del 20 al 22 de octubre. Sánchez quiere desplazar a la actual líder, Sara Hernández, que fue en su día un gran apoyo interno pero que luego lo abandonó y se pasó a la candidatura de Patxi López. El hombre elegido por Ferraz para competir es el portavoz adjunto en la Asamblea, José Manuel Franco. Hernández también concurrirá al proceso y no se descarta que asimismo lo haga Antonio Miguel Carmona, que fue 'susanista' en las primarias.

José Manuel Franco es la apuesta de Sánchez para el PSOE-M

Lucha intensa también en Asturias. El actual líder, presidente autonómico y expresidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, no opta a la reelección. Los 'sanchistas' llevan a esta batalla a Adrián Barbón, alcalde de Laviana y hombre de máxima confianza de Adriana Lastra, y los 'javieristas' apoyan a José María Pérez, portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Gijón. El estado de la cuestión: deben recoger los avales necesarios hasta el 23 de julio y las primarias serán el 17 de septiembre.

Los cuchillos se están afilando en Galicia, donde el partido está en manos de una gestora dirigida por la 'sanchista' Pilar Cancela. Ella es uno de los nombres que más suenan, aunque en los últimos días cotiza al alza Gonzalo Caballero, que va a empezar a recorrer las agrupaciones. Tiempo hay para los precandidatos, ya que las primarias no tienen fecha y se celebrarán en la tercera o cuarta semana de septiembre. Otros socialistas a tener en cuenta son Xaquín Fernández Leiceaga y Valentín González Formoso. Lo que parece claro es que será un duelo entre los propios 'sanchistas', ya que 'susanistas' como Abel Caballero y Carmela Silva están totalmente arrinconados.

Igual de tardíos serán en Murcia, donde van a tener unas primarias a doble vuelta (24 y 30 de septiembre) implementado el modelo que surgió en el último congreso. Allí se preparan para un nuevo líder, ya que no repetirá Rafael González Tovar. Los nombres que ya circulan entre todos son los del alcalde Alhama, Diego Conesa, la diputada nacional María González Veracruz y el parlamentario Joaquín López.

Señoras y señores, ¿pensaban que se iban a aburrir con el lío del PSOE este verano y este otoño?