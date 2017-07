El detalle en la foto de graduación de Froilán que más comentarios está generando

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, más conocido por su círculo íntimo como Pipe, ha sido una de las personas más destacadas de la semana.

El tercero en la línea de sucesión al trono ha sido noticia tras conocerse que, tras repetir tres veces 2º de la ESO, irá directamente a la universidad. El nieto de Juan Carlos I y doña Sofía ha conseguido sacarse en dos años los cinco cursos que le quedaban gracias al sistema escolar estadounidense.

Además, el colegio Blue Ridge College, ha compartido en su cuenta de Facebook numerosas imágenes de la ceremonia, en la que se pudo ver a Froilán con sus compañeros de estudios lanzándose a un lago con ropa, recogiendo el diploma y fumándose un puro.

Queen Sofia Infanta Elena and Victoria Feredica of Marichalar attend the Graduation of Froilan from Saint George, Virginia in USA pic.twitter.com/StKPF0SGvg