La respuesta de Patricia Conde a la propuesta de Ángel Martín de resucitar SLQH: "¡Sí quiero!"

"¡Por dios, qué divertido! ¡Sí quiero!". Así ha respondido la presentadora Patricia Conde a la pregunta que ha lanzado el humorista Ángel Martín sobre la posibilidad de resucitar el mítico programa de LaSexta Sé lo que hicisteis: "¿Os imagináis que volviera Sé lo que hicisteis once años después? ¿Volvemos o qué?", preguntó Martín, ante la locura de las redes sociales:

¿Os imagináis que volviera "Sé lo que hicisteis" once años después? Cosas que pienso. Dejadme. Adios. #slqh

Conde, quien se ha sumado a la campaña de Ángel Martín, ha llegado incluso a plantear un hashtag: "Calentando motores".

"Me ha llamado Ángel Martín para que vuelva con él. Ya le perdoné por lo que me hizo... pero.... no sé .... sé que habría algunas tiranteces, un poquito de rencor, discutiríamos la mayor parte del tiempo...como Rachel y Ross en Friends, como Bruce Willis y Cybill Shepherd en Luz de Luna o Michael Douglas y Kathleen Turner en La guerra de los Rose", bromea Conde.