Ariel Winter, de 'Modern Family', estalla contra quienes se meten con su físico

Hasta las narices. Así ha demostrado estar Ariel Winter, actriz de la popular serie 'Modern Family', de quienes se meten con su físico al ver fotografías suyas en las redes sociales.

"Soy una chica normal", ha defendido Winter tras leer algunos de los comentarios que recibió en Instagram tras publicar esta fotografía, en la que aparece vestida con unos 'shorts':

Squad💰 Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 1:52 PDT

Algunos de esos comentarios se metían con ella al asegurar que Winter se había "embutido" en esos pantalones.

La respuesta de la actriz ha llegado a través de Twitter, donde ha publicado un breve texto titulado "despotricar".

En este texto, Winter asegura estar "un poco molesta" porque se la critique por llevar pantalones cortos "o la idea de que no está bien que los lleve". "Es VERANO. Superadlo. Hace calor y obviamente voy a llevar ropa corta", explica la actriz.

"No voy a sufrir llevando cuello vuelto para complacer a nadie", insiste Winter, quien niega ser "una puta por llevar shorts y camiseta sin mangas". "Además, no estoy embutida en nada. Los pantalones me vienen bien y todo lo que hago está bien. Por favor, dejad a las chicas jóvenes en paz. Estamos viviendo nuestras vidas. Es realmente problemático que tengamos que lidiar con este tipo de cosas a día de hoy. ¡Dejad de criticar todo lo que la gente hace!", agrega.