La escena sexual por la que Emilia Clarke felicitó a los guionistas de 'Juego de Tronos'

El próximo domingo 16 de julio llega, por fin, el esperado invierno a Juego de Tronos. La ficción de HBO, que en España se puede ver en Movistar Series, es una de las series más famosas y conocidas de todos los tiempos.

La serie creada por George R. R Martin tiene acostumbrados a sus seguidores a escenas de violencia, sexo explícito y desnudos. Emilia Clarke, Khalessi en la serie, aseguró que veía innecesarias algunas escenas de cama a las que veía sometida su personaje.

En 2016, en el programa The late show de Stephen Colbert, Clarke reivindicó que los personajes masculinos tomen ejemplo y también se desnuden: "¡Liberen los penes!".

Tras las quejas por sus desnudos, Clarke ha asegurado a la revista Elle que hubo una escena por la que quiso darle las gracias a los guionistas y creadores de la serie David Benioff y Dan Weiss.

"I get a lot of crap for having done nude and sex scenes. That, in itself, is so antifeminist." https://t.co/b6jZG1Hcya #GameOfThrones