El humorista Arévalo ha subido este lunes a Twitter una foto curiosa. En ella aparece él mismo en una comida junto al rey Juan Carlos, la infanta Elena, Bertín Osborne y su mujer, Fabiola Martínez, entre otros.

"Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito. Don Juan Carlos y Doña Elena, con buenos amigos y con el arroz en su punto", ha escrito Arévalo junto a la foto.

Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito. Don Juancarlos y Doña Elena,con buenos amigos y con el arroz en su punto. pic.twitter.com/RapG0fW18W — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017

La imagen ha generado rápidamente muchas reacciones en las redes sociales. Y no todas positivas. De hecho, el propio Arévalo ha respondido a un usuario que le había dicho: "Seguro que si fuera para una familia pobre no lo harías". "Eso lo dices porque no me conoces", ha replicado el humorista.

Eso lo dices por qué no me conoces — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017

En un tuit publicado después, Arévalo se ha mostrado molesto por las críticas que algunos estaban publicado: "Joder cuántos retorcidos gilipollas y envidiosos hay y gente disconforme... pues... que os den... a ellos me refiero, claro".

Joder cuanto retorcidos Gilipoyas y envidiosos hay y gente disconforme.. pues .. que os den .. a ellos me refiero , claro — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017

En ese momento, otro usuario le ha dicho: "Coño, Paco, lo raro es que te sorprendas. Enseña las fotos a tus amigos y no uses redes sociales abiertas, y punto". Y el humorista ha replicado: "Pues tienes razón".