La escena más asquerosa de 'Juego de Tronos'

Juego de Tronos es una serie de extremos: mucha violencia, mucho sexo, muchas muertes, muchos personajes y muchos fans. Resulta sorprendente que, a estas alturas, siga siendo capaz de llevar a sus seguidores a sentir otra sensación hasta el extremo: el asco.

El primer capítulo de la séptima temporada ha dejado la escena más repugnante de la serie, y no es decir poco en una historia en la que ya se han visto vómitos, vísceras y violaciones. Las vivencias de Samwell Tarly en Antigua tratando de convertirse en maester es algo que muchos tardarán en olvidar.

Los protagonistas: la mierda y los meados. Con unas dosis insinuadas de vómitos por parte del héroe, que tiene que reprimirse y no devolver mientras limpia los deshechos de sus profesores y sirve comida que parece salida del baño durante su aprendizaje.

Muchos lo han comparado a un trabajo de becario cualquiera.

Comiendo.... Y viendo juego de tronos en la parte que limpian la diarrea fk xD aja jaja asco x.x — Joeenay corrales (@ligersong) 17 de julio de 2017

Gracias, Juego de Tronos, por el montaje de la mierda y Sam potando, preciosos minutos de capítulo y necesarios #GoTS7 — Shey Snicket (@Shey_brightside) 17 de julio de 2017

also game of thrones: here's a montage of sam cleaning shit and eating soop that looks like shit — Nick (@nikalxandr) 17 de julio de 2017

También en 'Juego de Tronos': aquí hay un montaje de Sam limpiando mierda y comiendo sopa que parece mierda.

Game of Thrones - "As archmagus lord of these lands Sam I shall grant you one wish. Think carefully. It can be ANYTHING."

Sam: pic.twitter.com/lt8Hi48Uxl — Daniel Tack (@dantack) 17 de julio de 2017

'Juego de Tronos' - Como archimago de estas tierras, Sam, te concederé un deseo. Piénsalo bien. Puede ser cualquier cosa.

#GoT Um we get it Sam's got a shitty job...did we really need to spend that much time on it? Never eat and watch Game of Thrones. — Phyllis Bowen (@Philbe63) 17 de julio de 2017

Vale, ya sabemos que Sam tiene un trabajo de mierda... ¿De verdad era necesario estar tanto tiempo con ello? Nunca comas mientras ves 'Juego de Tronos'.

Estaba cenando mientras miraba Game of Thrones y la parte de Sam me revolvió el estomago :v

Por cierto me gustó el capítulo #GoTS7 — Leandro Torres (@10tglelu) 17 de julio de 2017

I have never been truly disgusted by Game of Thrones until Sam's montage of 💩 — Jon Lavia (@Laviator_) 17 de julio de 2017

Nunca me había dado asco 'Juego de Tronos' hasta el montaje de Sam y la mierda.

Game of Thrones 7x01: SAM Y LA MIERDA. — Alex Rojano (@Alex_Rojano) 17 de julio de 2017

Intern Life: Game of Thrones style. Poor Sam😂😂😂 #GamesOfThrones — Christy Lynn (@LuvYuLotz) 17 de julio de 2017

La vida de un becario al estilo de 'Juego de Tronos'. Pobre Sam.

on this episode of game of thrones, sam gets cholera — ash🌹 (@thejulyninth) 17 de julio de 2017

En este capítulo de 'Juego de Tronos', Sam coge el cólera.

Game of Thrones is secretly about how much unpaid internships suck. First Arya, now Sam. #GoT #GameofThrones7 — Jess (@JeskEyre) 17 de julio de 2017

'Juego de Tronos' en realidad va de la mierda que son las prácticas no remuneradas. Primero Arya y ahora Sam.

Pero también ha enamorado un guiño que ha hecho la serie con Sam a otra saga muy querida por muchos fans: Harry Potter. El personaje, que fue recibido en su día como un homenaje a Samsagaz Gamyi de El Señor de los Anillos, ya había dado pistas de que ocurriría.

"Siempre quise ser mago"

La historia de Sam transcurre en una academia donde va a aprender magia que tiene una biblioteca con una sección prohibida y para acceder a ella tiene que pedir permiso a Horace Slughorn a Marwyn el archimaestre (Jim Broadbent).

La reacción de los fans no se ha hecho esperar:

Todo lo de sam fue muy: Harry Potter en la sección prohibida y Frodo en Mordor. #GameOfThrones — elCine Sana (@elCineSana) 17 de julio de 2017

Viendo la repetición del episodio de #GameofThrones,me di cuenta que el Maester de Sam es el Profesor Slughorn de Harry Potter #GOT7 😁✌🏼 — Cristina Molina M. (@cristyamm19) 17 de julio de 2017

Ahora Slughorn de #HarryPotter aparece en #GOTs7 y le vuelven a preguntar por libros en la sección prohibida, de Voldemor paso a Sam Tarly — Santo  (@Santo_25) 17 de julio de 2017

Yo estaba esperando a que los libros de la sección restringida soltaran algún grito cuando Sam los agarro. Demasiado harry potter para mí. — juno (@julesblackthrno) 17 de julio de 2017

Can we talk about how Sam and the dude who played Slughorn literally had the convo Tom riddle had with slughorn in game of thrones #imshook — j gambell (@juliagambell) 17 de julio de 2017

Podemos hablar del rollo que se traen Sam y el tío que hizo de Slughorn en 'Juego de Tronos', literalmente igual que el que tenía Tom Ryddle con Slughorn.