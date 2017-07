Elon Musk anuncia la web X.COM y nadie sabe para qué demonios sirve

Elon Musk tiene a todo el mundo loco desde hace unos días. No es porque haya lanzado un nuevo Tesla por sorpresa o porque haya hecho aterrizar un cohete en algún lugar remoto del mundo. No. Todo es es aún más perturbador, si cabe.

El famoso directivo ha anunciado este fin de semana en su cuenta de Twitter el lanzamiento de su web x.com, cuyo dominio poseía en los primeros tiempos de PayPal (era el primer nombre que se barajó para la plataforma) pero que perdió tiempo después.

Excited to announce the launch of https://t.co/J6TuRWIQAA! It's a little verbose right now, but that will be fixed tomorrow.