La hepatitis C podría quedar erradicada en España en 2021

El 1,19% de la población española padece hepatitis C, enfermedad que podría estar erradicada en España en el 2021, según ha puesto de manifiesto un nuevo estudio epidemiológico sobre la enfermedad, aún en fase de desarrollo, impulsado por los Hospitales Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, Clínico Universitario de Valencia y el Universitario Puerta de Hierro de Madrid y que cuenta con la participación de unos 16.000 sujetos de la población general.

Además, según los resultados, en el año 2021 esta enfermedad podría estar erradicada en España, gracias a los tratamientos de última generación y a la colaboración de todos los agentes implicados. "Hasta ahora se manejaban estudios de hace más de 10 años basados en la presencia de anticuerpos del virus de la Hepatitis C en el organismo", ha explicado el presidente electo de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), Javier Crespo García.

En concreto, la aportación diferencial de este estudio revela que dos de cada tres personas con anticuerpos no sufre esta enfermedad, lo que unido a una prevalencia real del 1,19%, permite reducir el número de personas afectadas de 900.000 a 250.000.

Dadas la eficacia de los nuevos fármacos y las cifras de prevalencia, los expertos confían en que la enfermedad pueda erradicarse en cinco años.

A juicio de los expertos de la SEPD, hay varios motivos principales que contribuyen a que la prevalencia de la hepatitis C sea menor de lo que se creía hasta ahora como, por ejemplo, que muchos enfermos ya están siendo tratados con éxito con los nuevos fármacos antivirales, que la patología afecta en gran medida a población de edad avanzada por lo que muchos pacientes ya han fallecido, y que el número de enfermos que se curan de forma espontánea, sin tratamiento, es mayor de lo estimado hasta la realización de este estudio epidemiológico.

75.000 PACIENTES TRATADOS

La última generación de fármacos antivirales para el tratamiento de la hepatitis C se caracteriza por la seguridad, con pocos efectos adversos, la simplicidad, y la eficacia que sitúa la tasa de curación en el 98%. Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de la Hepatitis C en 2016, 75.000 pacientes han sido ya tratados.

Uniendo estos dos datos con las nuevas cifras de prevalencia, los expertos de la SEPD ven "muy probable" que, con la colaboración de todos los agentes implicados, en cinco años la eliminación de la hepatitis C pueda ser una realidad.

"Además, nuestro estudio también ha detectado que la mayoría de los enfermos de Hepatitis C no son desconocidos, 2/3 de los enfermos ya habían sido diagnosticados, pero no acudían al médico o no recibían tratamiento por motivos diversos, por lo que la mayoría de pacientes están identificados. Nuestra labor ahora es reencontrarlos y tratarlos eficazmente", ha zanjado Crespo.