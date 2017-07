La indignada reflexión de De la Morena tras la detención de Villar por presunta corrupción

"El fútbol es un cortijo suyo y el siniestro Clemente dice encima que tienen que elegirlo o quitarlo la gente del fútbol, como si fuese suyo". Así de indignado se ha mostrado —en Al Rojo Vivo de LaSexta— el periodista de Onda Cero José Ramón de la Morena tras la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, Angel María Villar, por presunta corrupción.

Según De la Morena, "nos ha pillado por sorpresa a todos". Por este motivo, ha afirmado que no se quiere sumar ahora a la turba de gente que dice que se veía venir: "Llevo muchos años diciéndolo y siempre me he encontrado muy solo, por lo que me sorprende el grupo que dice ahora 'lo veíamos venir', porque no lo veíamos venir".

Así mismo, el periodista ha destacado que lo realmente preocupante es que "el fútbol lo eligió como su presidente": "Esto es como el pasaje de a Jesús o a Barrabás, y el fútbol ha elegido a Barrabás", ha argumentado De la Morena, quien considera que Villar "es el mismo de hace 28 años".

"La Selección Española de Fútbol los ha enriquecido a todos", ha opinado el periodista, quien ha incidido en que "esta gente pensaba que no tenían que dar explicaciones y por eso renunciaron a las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, para no dar explicaciones; esta gente tiene que explicar lo que hace porque están usando trabajadores ajenos, los futbolistas, y ese dinero no puede ir a sus cuentas, o a las de Gorkita", ha defendido De la Morena, en referencia al también detenido hijo de Ángel María Villar.

De la Morena, quien ha explicado que "esto arranca por una denuncia de Miguel Cardenal con un Abogado del Estado muy valiente que dejaron las puertas abiertas para que entrara la justicia", ha concluido con una reflexión: "Esto es una vergüenza para el fútbol español, igual que estábamos orgullosos de la Selección, de los seleccionadores, de los futbolistas,... esto si sucede en una república bananera diríamos que es normal, pero está sucediendo en España, el país que se supone que lucha contra la corrupción", ha sentenciado.