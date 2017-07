Valerio Catoia, un joven italiano de 17 años con síndrome de Down, se ha convertido en un verdadero héroe en su país tras salvar a una niña de 10 años de morir ahogada en el mar.

Según explican nuestros compañeros de HuffPost Italia, todo sucedió el miércoles en la localidad de Sabaudia. Valerio estaba jugando cerca del agua cuando escuchó los gritos de ayuda de la pequeña y de otra niña de 14 años.

De inmediato, el joven se lanzó al agua junto a su padre y cada uno se ocupó de una de las niñas, a las que consiguieron llevar de nuevo hasta la orilla.

Todos en la playa celebraron su acción salvo la madre de las pequeñas, que se alejó del lugar sin pronunciar un "gracias".

Valerio practica natación desde pequeño todos los días y ha competido en varios campeonatos nacionales, por lo que tiene un físico perfecto que le ayudó a salvar a la niña. Ahora ha recibido su mayor premio: salvar una vida.