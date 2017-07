El tuit de Susana Guasch criticando a Noel Gallagher que enfurece a muchos

Noel Gallagher, telonero de la banda irlandesa U2 en el concierto de este martes en el Estadi Olímpic de Barcelona, ha despertado la polémica al salir al escenario con una camiseta del Barça.

Como puede preverse, el gesto del ex de Oasis ha dividido a los tuiteros entre quienes lo han aplaudido y quienes lo han criticado. Sin embargo, una de las más efusivas entre estos últimos ha sido la periodista y presentadora de LaSexta y de Antena 3 Susana Guasch, quien no ha dudado en criticar a Gallagher en Twitter con unas palabras que no dejan lugar a la ambigüedad:

No es un concierto de la CUP. Ni Leo Messi cantando. Es Noel Gallagher. En Montjuïc. Telonero de U2. Para eso ha quedado. pic.twitter.com/3ydO2vNllB — Susana Guasch (@sguasch) 18 de julio de 2017

Las palabras de Guasch no han gustado a la inmensa mayoría de los tuiteros que, en masa —el tuit ha generado centenares de comentarios—, han criticado a la periodista:

La hijita de papa pic.twitter.com/1yCwJdQIaG — Jordi PM (@jorpoma) 18 de julio de 2017

Es bastante mejor gallagher como cantante que tú como periodista... al fin y al cabo estás ahí por ser la hija de quién eres — Javi (@javidiro) 18 de julio de 2017

Ya quisiera usted hacer en el periodismo la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que ha hecho Noel en la música. — PabloMM (@PabloMM) 18 de julio de 2017

Susana, Noel sigue siendo uno de los más talentosos músicos de la actualidad. Sus discos en solitario merecen la pena, te sorprenderán. — Pablo (@pabsagain) 18 de julio de 2017

Si la letra no es en español y hablando del madrid no le interesa — Fedi (@Fedicat) 18 de julio de 2017

MAS 80 millones de discos vendidos. QUE LAMENTABLE @NoelGallagher — Jordi Ruich (@jordiruichruiz) 18 de julio de 2017

Noel Gallagher puede ponerse una camiseta del ISIS y aún así merecería la pena verle en directo. — El Canario Optimista (@ElCanarioOptimi) 18 de julio de 2017

¿Y tú para qué has quedado? Si no fueras "hija de", estarías vendiendo perfumes baratos en cualquier Alcampo... — Culé Unchained (@Elazoteblanco1) 18 de julio de 2017