Emma Stone y Steve Carrell vuelven a juntarse en 'La batalla de los sexos'

Vale que Andy Murray corrigiese este fin de semana a una periodista que ninguneaba a las tenistas mujeres, pero eso no significa que el machismo haya desaparecido en el deporte. Queda mucho camino por recorrer. De hecho, hace sólo unas semanas Venus Williams tuvo que enfrentarse a un comentario machista de John McEnroe, que la situó el número 700 en la hipótesis de que jugase en el circuito masculino.

El tenis, como el resto de disciplinas deportivas, ha vivido cientos de episodios de esta índole y uno de los más sonados fue sin duda el que en 1973 protagonizaron Bobby Riggs y Billie Jean King. Ese enfrentamiento entre la tenista de 29 años y el veterano jugador de 55 llega al cine bajo el título La batalla de los sexos. Jonathan Dayton y Valerie Faris (Pequeña Miss Sunshine) dirigen la cinta que se estrena el próximo 10 de noviembre y cuyo tráiler en español adelanta en exclusiva El HuffPost.

La película supone el reencuentro de Emma Stone y Steve Carrell, que ya trabajaron juntos en Crazy, Stupid, Love (2011). Stone, a la que le avala su flamante Oscar por La La Land - La ciudad de las estrellas y otra nominación por Birdman, encarna a Billie Jean King, número 1 del tenis femenino que se decide a aceptar el reto del engreído excamepón de tennis Bobby Riggs (Steve Carell, también con una nominación al Oscar por Foxcatcher). El partido, que se anunció como La batalla de los sexos, se convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos de todos los tiempos, alcanzando la cifra de 90 millones de espectadores en todo el mundo.

La cinta no sólo muestra la rivalidad establecida entre ambos en plena progresión del movimiento feminista, sino las batallas más personales y complejas que tuvieron que lidiar ambos jugadores. King no sólo abogaba por la igualdad, sino que también luchaba por aceptar su propia sexualidad. Y Riggs, una de las primeras celebridades de la era de los medios de comunicación, lidiaba a su vez con su particular demonio: la ludopatía.

Ryan Gosling y Emma Stone Ryan Gosling y Emma Stone



1 of 10 Comparte esta galería:





billie jean king bobby riggs