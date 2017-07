La brillante respuesta de la duquesa de Cambridge a una joven que le dijo que era "perfecta"

Un aplauso para la duquesa de Cambridge 👏

Catalina Middleton se lo ha ganado gracias a la respuesta que este lunes le dio a una joven admiradora en Varsovia.

La estudiante polaca Magda Mordaka aprovechó la visita de la pareja real y sus dos hijos a la capital de Polonia para mostrar su admiración por Middleton. La joven de 21 años acudió a las puertas del Palacio Presidencial para ver de cerca a la duquesa y no se llevó ninguna decepción. Por eso, cuando se le presentó la ocasión de dirigirse a la mujer del príncipe Guillermo, no dudó en mostrarle su admiración.

"Somos fans de la monarquía británica. Tenemos un grupo de Facebook", confesó al corresponsal del diario británico Express. "Amamos su estilo y la forma de relacionarse con la gente. Estábamos esperando esta visita desde el primer momento. ¿Qué llevaría? ¿Traería a los hijos?", contó que se preguntaban los seguidores antes de verla.

Y una vez que la tuvieron enfrente fueron directos. "Le dijimos que era muy guapa y perfecta, y ella dijo que no era verdad. 'Es sólo maquillaje".

Los duques de Cambridge con sus hijos en Varsovia.

No es la primera vez que la duquesa de Cambridge regala una de estas brillantes respuestas a sus fans y a los medios. Recientemente, durante su visita a Kenia, se mostró poco entusiasmada ante la promesa de su marido de correr un maratón. "Sólo lo creeré cuando lo vea", dijo entonces. Y en 2014, cuando estuvieron de gira por Australia y Nueva Zelanda confesó ante los medios que Guillermo decía que con su vestido amarillo parecía un plátano y que otro de sus looks del viaje tampoco gustaba al príncipe. En ese mismo tour no tuvo pudor en dirigirse a su marido cuando le mostraron un trozo de lana de alpaca. "Tú lo necesitas más que yo", dijo en relación a su incipiente calvicie.

Además, en 2010, el príncipe Guillermo alabó su sentido del humor en una entrevista en ITV News. Fue una de las cosas que le sedujeron de la joven y que resalta de su primera cita. "Fue muy divertido, nos reímos mucho y luego las cosas pasaron", confesó.