La muerte absurda de Justine Damond: llama a Emergencias para denunciar una violación y es tiroteada por la policía

"Hay una violación en curso, vengan". Esas fueron las palabras que Justine Damond pronunció en la llamada que acabó costándole la vida. Iba a casarse en un mes y se había convertido en una vecina muy querida en su barrio de la ciudad de Minneapolis (Estados Unidos). Cuando la patrulla de policía llegó, ella, en pijama y con el teléfono móvil en la mano, se acercó a la ventanilla; desde el interior del vehículo, un agente efectuó varios disparos que le provocaron la muerte.

El caso ha despertado una enorme polémica en Australia y Estados Unidos. El principal acusado es, como señala la edición italiana del HuffPost, Mohamed Noor, un agente de origen somali que llevaba pocos años prestando servicio. Sería él el autor de los disparos, pero está por aclarar qué le llevó a abrir fuego contra Justine, precisamente la persona que les había avisado.

Flores para recordar a Justin Damond en el lugar en el que fue tiroteada por un policía, después de denunciar una violación.

Otro elemento de la tragedia que permanece sin explicar es por qué la cámara del coche patrulla no registró la escena en la que Damond resultó muerta. Por ley, esas cámaras a bordo deben estar siempre operativas pero no lo estaba esa noche en el vehículo en cuestión, por razones que la policía todavía no ha explicado.

La familia de Justine, originaria de Australia, exige explicaciones para una muerte "absurda" en una situación en la que no se ha encontrado ningún arma: sólo el teléfono móvil de la fallecida.

El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, ha condenado la muerte y ha instado a las autoridades estadounidenses ha ofrecer explicaciones sobre el "inexplicable" incidente. Turnbull ha indicado en una rueda de prensa que el Gobierno australiano está esperando respuestas al respecto. "¿Cómo es posible que una mujer que se encuentra en la calle en pijama y está buscando ayuda sea disparada de esa manera?", ha aseverado el primer ministro.