El 'bombazo' de 'Lecturas': la revista descubre el rostro de Andrea Janeiro

Belén Esteban lo veía venir. "Mi hija cumple mañana 18 años, la sacarán en todos lados", decía este miércoles en Sálvame (Telecinco). Dicho y hecho. La revista Lecturas ha sido la primera en mostrar el rostro de Andrea Janeiro. "Lo harán para que chille, pero no lo voy a hacer", advertía Esteban.

La publicación decidió retrasar un día su salida a quiosco para darle una sorpresa a sus lectores. Lo anunciaba el miércoles en Instagram. "Hay portadas que marcan un antes y un después en la historia del corazón", decía el mensaje que iba acompañado del posado de Belén Esteban tras su operación de estética, el adiós de Isabel Pantoja a Paquirri o la muerte de Diana de Gales, entre otras. "Portadas que pasan a la historia y que ayudan a entender la historia...".

El vídeo terminaba adelatado lo que iba a suceder un día después: "Lecturas llega este jueves al quiosco con una portada que dará mucho de que hablar". Y no se equivocaba. Andrea Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique, ocupa las primeras posiciones de Twitter como trending topic desde primera hora de este jueves 20 de julio.

El reportaje de Lecturas viene acompañado de unas declaraciones de la hija de Belén Esteban, aunque no matizan si se trata de una entrevista. De hecho, según las palabras de Esteban, no parece que responda a este formato. "Me encantaría traerla aquí y decir, 'señores, mi hija', pero mi hija ha decidido no salir", decía el miércoles en Sálvame.

Aunque la revista vende la portada como un BOMBAZO (con mayúsculas), ésta no es la primera vez que Andrea Janeiro aparece en los medios. Hace año y medio se convirtió en noticia al acudir a El Hormiguero (Antena 3) de público para ver a su ídolo Justin Bieber de cerca y en 2010 apareció como colaboradora a El programa de Ana Rosa en Telecinco.

En 1999 protagonizó su primera portada: poco menos de un mes después de nacer, el 12 de agosto, posó junto a sus sus padres para la presentación oficial en ¡Hola!

Para celebrar su mayoría de edad, la hija de la Princesa del Pueblo ha sacado el álbum de fotos y ha compartido en Twitter tres imágenes de cuando era pequeña.

18 años❤️🎂‼️✨🎉 pic.twitter.com/g1yi1pb7DA — MC HAS MY PHONE CASE (@andreajaneiroo) 20 de julio de 2017

Su madre, sin embargo, no ha actualizado ninguna de sus redes sociales —ni Twitter ni Instagram— pero sí ha hablado públicamente de la forma de ser de su hija. "Es muy sensata, pero es una niña todavía, no tiene picardía y lo único que pido es que, en la medida de lo posible, se la intente dejar seguir siendo una niña", pedía el miércoles en television, donde adelantaba uno de sus regalos para Andrea. "Me ha pedido que ni la nombre y no lo voy a hacer".