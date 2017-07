El tuit sobre los vicios del osito Mimosín que arrasa en Twitter

Quién no conoce al osito de Mimosín, ese personaje suave que lleva décadas convenciéndonos de que su suavizante tiene efectos casi mágicos. Y qué decir de los ewok, esos seres primitivos, bípedos y de baja estatura que habitan en el universo de Star Wars.

Pues bien, un tuitero @DepressedDarth (gran seguidor de la saga de La Guerra de las Galaxias, por lo que se extrae de su nombre —Darth Vader— y sus temáticas en Twitter‏) ha publicado un tuit que arrasa en la red social.

En su mensaje, el tuitero hace una graciosa analogía entre ambos, Mimosín y los ewok, que ha arrasado en Twitter:

Another young actor's life destroyed by drugs and alcohol pic.twitter.com/DNGW2cyeLD — Darth Vader (@DepressedDarth) 13 de julio de 2017

"Otro joven actor que destruye su vida por el alcohol y las drogas", escribe con ironía el tuitero, en un mensaje que en pocos días tiene cerca de 9.300 retuits, cerca de 15.000 me gusta y decenas de comentarios:

"Pocas cosas son tan espeluznantes y desasosegantes para mí como el osito Mimosín"

Few things are as creepy and disturbing to me as the snuggle bear — Patrick Claybon (@PatrickClaybon) 14 de julio de 2017

"No, esto es el antes y el después de ser lanzado a la lavadora"

Nah, this is just after and before being thrown in the washing machine. — Syama Mishra (@SyamaMishra) 14 de julio de 2017

@tamiroff_ No hay nada más frustrante

que hacer anuncios de suavizante — Carlos Esteban (@CarlosEstebanRD) 15 de julio de 2017

"Y todavía tiene mejor aspecto que Macaulay Culkin"

And still he looks better than Macaulay Culkin.. — Nicoland (@NicoleMincu) 15 de julio de 2017

"Proceso"