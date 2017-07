Trump, sobre Macron: "Le encanta darme la mano"

Donald Trump, una entrevista y MUCHOS titulares. The New York Times publica este jueves una entrevista con el presidente estadounidense que no tiene desperdicio. En ella, habla extensamente de su visita a Francia con motivo del desfile nacional del 14 de julio en París y deja algo claro: al jefe de Estado francés "le encanta darme la mano".

"Me llamó y me dijo: 'Me gustaría que viniera aquí y poder honrarle en Francia", cuenta Trump sobre la invitación de Emmanuel Macron para celebrar el centenario de la entrada en guerra de los Estados Unidos junto a las tropas francesas durante la Primera Guerra Mundial.

"Cuando me preguntó, dije: '¿Está seguro de que está bien que vaya a París? Justo salí del Acuerdo de París la semana pasada...'. Y él respondió: 'En Francia le adoran'. Así que le dije: 'Vale, de acuerdo, no quiero ofenderlo", explica Donald Trump al New York Times.

Pero esta surrealista curiosa entrevista dejó más perlitas, todas ellas en boca de Trump. Como por ejemplo:

Sobre la cena en la Torre Eiffel:

- "Cenamos en la Torre Eiffel y abajo parecía que nunca hubieran tenido una mayor celebración en la historia de la Torre Eiffel. Había miles y miles de personas, porque se habían enterado de que estábamos cenando allí".

Sobre el desfile por el Día de la Bastilla:

- "El desfile fue súper guay, fue mucho más de lo normal. Debía haber unos 200 aviones sobrevolando nuestras cabezas. Normalmente hay un par de aviones y ya, como en el desfile de la Super Bowl. Y la gente se vuelve loca y eso. ¿Y sabe otra cosa que está bien? Que tiene un tiempo limitado. Fueron dos horas y el desfile se terminó. No duró todo el día. Tampoco se volvieron locos. Quizá no quieres irte todavía, pero tienes que hacerlo. O quizá sí tienes ganas de irte ya".

Sobre Macron y sus apretones de manos:

- "Es un tipo estupendo. Inteligente. Fuerte. Le encanta darme la mano".

Más sobre Macron y las manos:

- "La gente no se da cuenta de que le encanta darme la mano. Pero está bien".

Y más...

- "De verdad. Es buena persona. Es un tipo duro, pero así tiene que ser. Creo que va a ser un presidente genial para Francia. Pero le encanta darme la mano".

¿Qué tendrá que decir Macron al respecto?