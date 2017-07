10 países que exigen visado (o no) desde España y cómo conseguirlo

El visado es ese amigo de papel que abre la puerta del destino de tus sueños. Por eso, antes de viajar a cualquier lugar, tienes que enterarte de si lo necesitas para viajar desde España y, si es el caso, saber con cuánta antelación tienes que tramitar ese visado. Papelito en mano, prepara la maleta y, ¡a volar!

Insistimos: muy importante, antes de empezar un viaje a cualquier lugar, muy especialmente si es exótico o raro, visita la web del Ministerio de Asuntos Exteriores en su sección para viajeros (ahí tienes toda la información oficial sobre visados, vacunas y seguridad de todos los destinos del mundo) y tramita tus papeles con tiempo.

Para que no te pille el toro (a veces es necesario disponer de más de una semana) y porque la burocracia puede ser muy farragosa, el metabuscador Skyscanner explica qué 10 países exigen visado (o no) si viajas desde España y qué tienes que hacer para conseguirlo. Toma nota y no dejes para mañana el visado que puedas tramitar hoy.

1. Cuba

Las calles del centro de La Habana, Cuba.

Cuba es uno de esos países que requiere visado si eres español. Si viajas desde España, para conseguirlo necesitas tres cosas: un pasaporte con más de seis meses de validez, un billete de avión de ida y vuelta a la isla y la dirección del lugar donde dormirás el día de tu llegada a la misma. Con esto y 22 euros (en realidad 22 CUC, esto es, pesos convertibles cubanos, que en España suelen traducirse en la misma cantidad de euros) conseguir un visado para viajar a Cuba no debería ser un problema.

Para lograr el visado puedes visitar el consulado cubano de Madrid o Barcelona. Estés en España o en el extranjero, si quieres sacar esta autorización por Internet la empresa onlinetours la gestiona al precio de 22 CUC, con 8 euros de gastos de envío nacional. También disponen de servicio de envío al extranjero, caro, pero eficiente. Si eliges esta segunda opción, en 48 horas o menos tendrás tu visado a Cuba en la mano.

2. Tailandia

El templo budista de Wat Chaiwatthanaram en la antigua ciudad de Ayutthaya.

Si has nacido en España, no tendrás que pedir visado para viajar a Tailandia siempre y cuando viajes al país con fines turísticos. En este caso, puedes entrar sin visado durante menos de 30 días si llegas por aire o 15 si entras por tierra, siempre que cuentes con un pasaporte de más de seis meses de validez, tengas billete de salida del país, rellenes correctamente el formulario de inmigración (te lo dan en el avión o en la frontera) y demuestres que puedes mantenerte en el lugar durante tu estancia (en teoría deberías tener al menos 10.000 bahts —poco más de 250 euros— en efectivo).

Solo necesitas un visado de turista para Tailandia si quieres estar más de 30 días en el país (concretamente, hasta 60, ampliable a 90 una vez allí). En ese caso prepara 35 euros y consulta cómo proceder en la página web de la Embajada de Tailandia en Madrid. No te asustes, es más fácil de lo que parece.

3. Estados Unidos

Aunque España está en la lista del Programa de Exención de Visado (VWP) para viajar a Estados Unidos y los españoles no necesitan visado como tal, todo el que quiera viajar a Nueva York, Los Ángeles, Miami, Seattle... tendrá que conseguir un permiso del ESTA, el Servicio Electrónico de Autorización de Viaje de Estados Unidos (en inglés, Electronic System for Travel Authorizacion). Para tramitarlo basta con que visites su página web y lo tramites al menos 72 horas antes a EEUU de volar para evitar sustos (o disgustos) de última hora. Cuanto antes, mejor, ¡no lo olvides!

4. Japón

Maiko, muchacha japonesa aprendiz de geishas, en Kyoto, Japón.

Si eres español y vas a viajar a Japón durante menos de 90 días, ¡enhorabuena! No necesitas visado. Basta con que a tu llegada al País del Sol Naciente tengas pasaporte en vigor y documentos que prueben el propósito turístico de tu viaje (como reservas de hoteles, itinerarios...). Ahora, si planeas que tu estancia sea de más de 90 días, sí que necesitarás un visado. Consulta las condiciones para conseguirlo en la página web de la Embajada de Japón en España.

5. Marruecos

Atardecer en Marrakech, Marruecos, en la plaza Djemaa El Fna con la mezquita de Koutoubia.

¡Más buenas noticias! Si viajas a Marruecos desde España no es necesario que saques visado con antelación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, basta con que tu pasaporte esté en vigor por al menos tres meses, en principio la estancia permitida a un turista español. Algunas webs de viajes apuntan que la validez mínima del pasaporte ha de ser de seis. Como siempre: cuanta más validez tenga tu pasaporte, mejor. Si deseas estar más de tres meses en el país, tendrás que dirigirte a las autoridades pertinentes. En teoría y con papeleo extra, podrías estar hasta un año en Marruecos como turista.

6. México

La Playa Escondida, en las Islas Marietas de Puerto Vallarta, México.

Los españoles que quieran viajar a México por turismo tampoco necesitan visado. Basta con que tengan un pasaporte español en vigor y un billete de ida y vuelta. Rellena a tu llegada un impreso llamado forma migratoria múltiple (te lo darán en el avión o en el aeropuerto) y ya está, tendrás licencia para disfrutar de México durante 180 días, esto es, seis meses. Es importante que conserves la forma migratoria múltiple. ¡La necesitarás para salir del país!

Pero cuidado, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reportado casos de inadmisión de españoles por no poder probar que el objetivo de su viaje era de turismo. Para evitar que esto te pase —casi imposible si de verdad viajas sin visado por motivos turísticos—, asegúrate de tener a mano el comprobante del hotel, hostal o guesthouse donde vayas a quedarte en México (al menos, los primeros días), de conocer la dirección exacta y el contacto de tu amigo en el caso de que vayas a visitar a un conocido, y de poder acreditar una cierta solvencia económica durante tu estancia en México.

7. Indonesia

Un palmeral en Candidasa, Bali, Indonesia.

Necesitas sacar un visado en España para viajar a Indonesia solo en el caso de que vayas a estar en el país más de 30 días. Si tus vacaciones tienen una duración inferior, basta con que solicites el visado de turista al llegar al aeropuerto o al puerto correspondiente de Indonesia. Para obtener la visa on arrival (esto es, el visado al llegar), la embajada de Indonesia indica que necesitas un pasaporte con un mínimo de seis meses de validez, un billete de salida del país (por aire o mar), tener todas las vacunas en regla y 35 dólares (al cambio, poco más de 30 euros).

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda además llevar el pasaporte en buenas condiciones y con al menos una hoja totalmente en blanco por cada una de las entradas que pretendas hacer en Indonesia. "Las autoridades indonesias son muy estrictas. La legislación local prevé multas graves para castigar la estancia ilegal en el país, de aproximadamente 20 euros al día. Incluso puede haber pena de prisión en caso de desarrollar actividades económicas sin los permisos necesarios", destaca la administración española.

Ahora, no todos los ciudadanos de países de habla hispana necesitan visado para viajar a Indonesia. La gente con nacionalidad de Chile, Ecuador y Perú puede viajar a Indonesia sin él.

8. Brasil

Vista aérea del Cristo Redentor y el Corcovado de Río de Janeiro, Brasil.

¡Otra vez buenas noticias! Si eres español y estás planeado un viaje a Brasil, ¡olvídate de visados! Eso sí, asegúrate de que tienes un pasaporte con una vida de al menos seis meses, un billete de vuelta para antes de 90 días, medios económicos suficientes y demostrables para estar en el país (en teoría, 170 reales —aproximadamente 80 euros— por día) y justificantes de alojamiento.

Si planeas quedarte en hoteles, hostales o guesthouses, valdrá con la reserva; en caso de que te quedes en casa de algún amigo, se requiere carta de invitación, según el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, con un comprobante de residencia (como, por ejemplo, una factura de agua o de luz) compulsada por un notario.

9. India

Una mujer reza ante el Templo Dorado de Amritsar, India.

Para viajar a la India necesitas visado sí o sí, si eres español. No obstante, sacarlo para 30 días nunca fue más fácil. Y es que, ¡por fin!, puedes hacerlo por Internet en la página oficial del Gobierno de India.Tu visado lleva el nombre de e-Tourist Visa y para conseguirlo basta con que rellenes todos los datos, subas la foto pertinente y pagues las tasas que se requieren: en el caso de España, 50 dólares más posibles comisiones derivadas de la tasa de cambio. Si eres de Uruguay o de Argentina, por ejemplo, el e-Tourist Visa es gratuito.

Después de rellenar, mandar y pagar los trámites del e-Tourist Visa, tendrás que esperar un correo electrónico, que llegará en 72 horas o menos, que confirmar (o no) tu e-Tourist Visa. Asegúrate de que en el campo que pone application status figura granted (garantizado). Eso significa que tu visa está aprobada. Si pone otra cosa, contacta con el Gobierno de India a través de las direcciones que se te indican en el correp y resuelve el asunto. Si tu e-Tourst Visa está granted (que es lo más probable), vuelve a la página del Gobierno de India y pincha en la pestaña Print Visa Aplication e imprime ese papel: ese es tu visado para entrar a la India, no el e-mail que te han mandado. Tendrás que llevarlo contigo cuando entres al país. ¡Que no se te olvide!

10. China

Dos turistas pasean en bicicleta por la Ciudad Prohibida de Pekín (China).

Si eres español y quieres viajar a China por turismo o para visitar a amigos, necesitas un visado, concretamente el tipo L. El precio mínimo para un visado tipo L son 126 euros y su validez es de 30 días. Para conseguirlo tienes que dirigirte al Centro de Visado Chino (Chinese Visa Application Service Center) y seguir las instrucciones. Haz tu visado chino con tiempo: puede tardar 10 días.

Existen algunas excepciones de visado cuando el turista español viaja a China (casos en los que no necesitas visado). Están detallados en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos casos son: viajes a Hong Kong y Macao (por menos de 72 horas) y viajes a la isla de Hainan (de menos de 15 días y contratados por agencia). Además, "los viajeros españoles pueden solicitar un visado en tránsito para una estancia inferior a 72 horas si realizan tránsito en los siguientes aeropuertos: Pekín, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dalian, Gilin, Kunming, Hangzhou y Harbin", indica el Ministerio.

