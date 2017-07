Las chicas 'gamers' plantan cara al machismo celebrando un evento sólo para ellas

El mundo de los videojuegos, desgraciadamente, sigue siendo territorio mayoritariamente masculino. A pesar de eso, miles de mujeres luchan por verse representadas y visibilizadas en este ámbito. Es lo que pretende el evento Gaming Ladies, hecho exclusivamente para mujeres interesadas en el sector. En un primer momento, el evento se canceló por el boicot de decenas de trolls en foros de internet, que se han dedicado a acosar, insultar y amenazar a las organizadoras.

War of Warcraft, League of Legends, Assassin's Creed, Tha Last of Us... Detrás de muchos de los nicks que se utilizan para jugar a estos videojuegos están chicas. Chicas que saben que es mejor no decir cuál es su género, ya que en el momento en el que se sabe pueden ser cuestionadas, insultadas o acosadas.

Hace unos días se canceló el evento llamado Gaming Ladies, para mujeres del mundo del videojuego, debido a las amenazas que recibieron las organizadoras. "Se tuvo que retrasar por problemas de acoso y amenazas. El espacio que teníamos concedido tuvo que retirarse al no poder garantizar la seguridad de sus integrantes ni del espacio ofrecido, por lo que estuvimos buscando otro lugar en el que pudiésemos organizar dicho evento", explica Inés Alcolea, una de las organizadoras. Lejos de asustarse, las gamers han conseguido un nuevo espacio y celebrarán el evento el próximo jueves 27 de julio en Barcelona.

La idea de hacer un evento sólo para mujeres, explican desde la organización, tiene que ver con crear un espacio "seguro" y "privado" para las chicas que quieran hablar sobre videojuegos y compartir sus experiencias. Señalan que hay un machismo imperante en ese mundo, que se sustenta en la impunidad que se tiene desde detrás de una pantalla.

Marina Amores, otra de las chicas gamers que organiza el evento, cuenta a la Cadena SER que en sus propias charlas sobre género y videojuegos ha habido hombres que intentaban "dejarla mal" o "desacreditarla". "Quería evitar este tipo de situaciones, que las chicas pudiesen hablar sin ningún tipo de miedo y que pudieran expresarse sabiendo que no se las va a ningunear, ni a llamar exageradas o se va a invalidar su testimonio, que es lo que muchas veces nos pasa", explica la joven.

"TIENES QUE ESTÁR DEMOSTRANDO SIEMPRE QUE JUEGAS"

Alcolea avala lo que dice su compañera. Aunque como jugadora no ha tenido demasiados problemas, como profesional la historia ha sido otra. "Siempre tienes que estar demostrando que juegas además de ser buena en tu trabajo, y no por parte de la empresa, sino por los usuarios. Además, te encuentras con muchas situaciones de que intenten ligar contigo, que no te respeten o que piensen que pueden asaltar tu intimidad".

"Yo he sufrido acoso por parte de jugadores que se metían en mi vida privada, me acusaban de enchufismo o de que estuviese en mi puesto por el mero hecho de ser mujer, además de algún caso extremo que tuvo que derivar en denuncia. Además de la siempre constante de si realmente soy jugadora o no", cuenta la joven sobre su experiencia personal.

"NO ES UN FIN, ES UN MEDIO"

Alcolea destaca que este evento "no se trata de un fin, sino un medio": "No es un evento divulgativo sino un evento para poder encontrar un apoyo que muchas veces queda disgregado dentro de ambientes mixtos en los que muchas veces da la sensación de que casi exhiben a mujeres de la industria como monos de feria. No somos mujeres de la industria, somos parte de la industria".

Por eso, la jugadora manifiesta la importancia de que las mujeres "se sientan reforzadas, apoyadas y puedan hablar sin tapujos de dudas o miedos". "Este foro que hemos creado es el ideal para que se den lugar estas conversaciones", señala.

NO ES ILEGAL

Uno de los argumentos utilizados por los que critican el evento es la ilegalidad del mismo, ya que discrimina por razón de género y esto va en contra de la ley en eventos públicos. Para explicar esto, las gamers han hecho un escrito en un blog llamado Así habló Cicerón, en el que explican que no se trata de un evento que se celebre en un establecimiento abierto al público, por lo que se reservan el derecho de admisión.

Ante aquellos que las tachan de discriminar, Alcolea señala que "tienen razón, pero la discriminación no es negativa siempre, lo negativo es abusar de ella". Explica que este evento se trata de un tipo de discriminación positiva: "Nosotras pensamos que esta es la forma más adecuada en esta situación, y no hace daño a nadie que un grupo de mujeres se junte a hablar de los problemas que han tenido y cómo solucionarlos".

De momento, Gaming Ladies ha llenado el aforo y hay una larga lista de espera de chicas que quieren apuntarse. Ante esto, Alcolea hace un apunte: "Creo que todas esperamos que llegue el momento en el que no haga falta tener sitios no mixtos ni estas discusiones". De momento, visto el acoso y derribo que han sufrido, parece que ese día queda aún lejos.