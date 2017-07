Es uno de los momentos más famosos de la historia de la televisión en España. Un hombre acudía a El Diario de Patricia para contar una rocambolesca historia.

Este señor había conocido a una mujer por internet y había quedado en un hotel. A pesar de no haber mantenido relaciones sexuales ella estaba embarazada, ¿cómo había tenido lugar tal milagro? Pues según éste, con una inyección de semen.

El joven acudió al programa para pedirle matrimonio a su novia y todo acabó de una forma bastante pintoresca, con él cantando una canción lamentable y declarándose delante de toda España.

Ocho años después, Jordi Giménez, que así se llama el hombre, ha contado en una entrevista para el diario El Mundo todo lo que hubo detrás de aquella loca historia. Y como suele pasar en televisión, nada es lo que parece.

"Me pusieron el micro de corbata por dentro de la camisa y un pinganillo en el que me iban diciendo cómo tenían que ser mis reacciones. De repente escuchaba: 'ponte serio", ha reconocido el hombre.

Giménez, que se define como "cantante, actor y showman", asegura que conoció a Esther en un concierto en Madrid y que ella le pidió un autógrafo: "Me la traje al hotel en el que me alojaba para charlar con ella tranquilamente y me robó. No me podía fiar de ella".

Pero aún hay más, este señor asegura que la joven le había robado dos anillos de oro y que por eso quiso que fuese a El Diario de Patricia: "Quise joderla un poco".

Además, ha confesado que se inventó la historia de la inyección para "dejar en ridículo" a la mujer tras el robo. Y lo que es más grave, ha reconocido que le dijeron desde el programa que Esther tenía "algún problema mental".

