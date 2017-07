Alonso Caparrós cuenta en 'Sabado Deluxe' cómo se arruinó por culpa de sus padres

Alonso Caparrós revolucionó hace una semana el mundo de la televisión tras su paso por Sábado Deluxe, donde compartió plató con su padre.

El presentador, que ha concursado en la última edición VIP de Gran Hermano, arremetió sin compasión contra su progenitor. Tal fue la tensión en plató que la madre de Caparrós intervino para reprender a su hijo.

Esta semana, Caparrós ha vuelto a Telecinco a explicar lo ocurrido, pero lejos de cerrar heridas ha contado con todo tipo de detalles cómo se arruinó por culpa de su familia.

El presentador de Furor ha explicado que compartía junto a sus padres una sociedad en la que iba guardando todo el dinero que cobraba de Antena 3. En un momento determinado, Hacienda le reclamó una gran cantidad y como no pudo hacer frente a ella vendió su casa.

Tras quedarse sin vivienda, Caparrós pidió a sus padres alojarse en una casa de Marbella y a los pocos días de meterse en ella la vendieron: "No comprendía nada. De golpe y porrazo me quedé sin nada. Nadie me alivió la deuda".

Hace unos meses, el presentador sorprendía a la audiencia tras hablar sin tapujos de su adicción a las drogas y de cómo ha superado sus problemas con la cocaína. Ahora, y tras la actitud que mantuvo en su intervención la semana pasada, está molesto puesto que muchos han insinuado que ha vuelto a consumir: "No perdí la calma por culpa de las drogas", ha asegurado de forma rotunda.

