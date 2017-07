Mitos y realidades sobre el turismo de Benidorm

En Benidorm no cabe un alfiler en verano. De junio a octubre la ocupación hotelera supera el 90%, como apunta la patronal hotelera, y el resto del año nunca baja del 70%.

Paradojas de la vida, la ciudad que supera los 11 millones de pernoctaciones a lo largo del año no está considerada como municipio turístico. ¿Por qué? Porque el Gobierno se basa en las personas que están censadas, unas 70.000, y no en la población flotante, que en julio y agosto puede llegar a picos de hasta 400.000.

Benidorm está tan volcada con el turismo que hay tantas camas disponibles en hoteles, apartamentos y campings como personas inscritas en el Ayuntamiento.

Su modelo turístico lleva en marcha desde los años 50 y en la actualidad es la cuarta ciudad de España en número de pernoctaciones, sólo por detrás de Barcelona, Madrid y Maspalomas (Gran Canaria). La localidad tiene que competir con un sinfín de leyendas urbanas y clichés que no dejan en buen lugar a una ciudad que es un modelo de sostenibilidad. En Benidorm, gracias a la construcción de edificios en vertical, la basura se recoge en cuatro horas y se aprovecha el 95% del agua de que dispone la ciudad.

¿Es una ciudad para un turista de bajo nivel adquisitivo? ¿Se practica el turismo de borrachera? ¿Sólo hay ancianos? A continuación analizamos algunos de los mitos sobre Benidorm que más han calado en la sociedad española y no, no vamos a mencionar a María Jesús y a su dichoso acordeón.

BENIDORM ESTÁ LLENO DE GUIRIS

Yes. El gran mercado de Benidorm se encuentra en las islas británicas, casi el 50% de sus turistas, y tienen una zona propia: la zona guiri. Aunque pueda parecer tópico, no todos los británicos vienen a Benidorm a emborracharse y a armar follón por las calles.

"Turismo de borrachera hay, pero ha existido toda la vida y aquí sólo se da en primavera. Ese tipo de turista no tiene nada que ver con el de Magaluf porque es más mayor y gasta mucho dinero en la ciudad", cuenta Laura García, técnico de promoción del portal turístico Visit Benidorm.

Por otro lado, también está el turista británico que se pasa seis meses en un camping porque es el dinero que se gastaría en su país en calefacción durante el invierno.

VIENEN CON TODO INCLUIDO Y NO GASTAN

"Que el turista que viene con todo incluido no gasta es una mentira", asegura de forma tajante Leire Bilbao, directora de Visit Benidorm. Los turistas que suelen acogerse a este tipo de ofertas son familias con niños que quieren saber exactamente cuánto dinero se van a gastar en sus vacaciones. "No tiene nada que ver con el poder adquisitivo, hay 'todo incluido' de cuatro estrellas que no son precisamente baratos", asegura Bilbao.

"El turista de la tercera edad viene con viajes organizados del Imserso y no se rasca el bolsillo" es otro de los mitos más extendidos, pero también es falso. "Sí que hay turistas senior que vienen con el Imserso pero son unos pocos. También hay muchos otros que alquilan su apartamento o que vienen a un hotel a través de Viajes Eroski —País Vasco y Navarra— o Viajes El Corte Inglés y sí que gastan más. Este tipo de turista viaja durante todo el año, los hay que vienen con presupuesto cerrado y los hay que vienen cueste lo que cueste", asegura Bilbao.

BENIDORM ES UN DESTINO BARATO

Otro falso mito sobre Benidorm es que es un destino turístico barato, aunque es más bien todo lo contrario. Según la web de viajes TripAdvisor, la ciudad alicantina es el cuarto municipio más caro para veranear, justo por detrás de Ibiza, Benalmádena (Málaga), Palma de Mallorca y Salou (Tarragona).

La situación de inseguridad que vive el norte de África ha hecho que algunos turistas del norte de Europa hayan elegido Benidorm como destino. "Es la oferta y la demanda la que pone el precio de las habitaciones de hotel".

"Los británicos son muy previsores y compran sus vacaciones el día después de Navidad, por lo que hay un porcentaje muy alto de camas ya reservadas por esas fechas. Si quieres planear un viaje a Benidorm con poca antelación, te va a resultar más caro", cuenta Bilbao.

El mismo estudio de Tripadvisor asegura que Benidorm es el destino más buscado por los españoles. Además, es el segundo destino favorito para los turistas británicos por detrás de Barcelona.

En Benidorm también hay turismo de lujo. Hay cuatro hoteles de 5 estrellas, uno en el centro de la ciudad y otros tres en las afueras. "Ese turista también baja a la playa y consume", recalca Bilbao.

ES UNA CIUDAD PARA ABUELOS

Cualquiera que haya visitado Benidorm al menos una vez en su vida sabe que esto es falso. "La realidad es que aquí viene gente durante todo el año, de diferentes estratos sociales y de diferentes edades", asegura Leire Bilbao.

En el sistema educativo británico (país de donde procede el mayor número de turistas), las vacaciones no están concentradas en verano y Navidad. Cada dos meses y medio, los niños tienen 15 días libres, por lo que la ciudad se llena de familias también en primavera y en otoño.

"Al final los estigmas son eso", afirma con resignación Bilbao. "En invierno la ocupación es altísima y hay más personas mayores porque son los que más tiempo tienen. El perfil de este tipo de visitante sí puede ser más lúdico: paseo, playa y baile", remata la directora de Visit Benidorm.

¿QUÉ SUPONE QUE BENIDORM NO SEA MUNICIPIO TURÍSTICO? Parece impensable que la cuarta ciudad con más pernoctaciones de España no esté considerada como municipio turístico. El Estado concede esta distinción en función de los censados y no tiene en cuenta la población flotante ni los edificios que tienes construidos. Por lo tanto, Benidorm sólo recibe ingresos por los 70.000 censados. Con ese dinero tiene que prestar servicios a 400.000 personas en julio y agosto. "Estamos en desigualdad comparados con Madrid. Para los censados que somos, necesitamos por ejemplo 100 policías cada equis personas, pero al tener una población flotante de 150.000 personas necesitamos 200. Ese extra lo tiene que pagar el Ayuntamiento de las arcas municipales", asegura Bilbao.