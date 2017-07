Benítez de Lugo: "Creo que Rajoy no va a decir la verdad"

Este miércoles por primera vez un presidente español en ejercicio tendrá que testificar ante la Audiencia Nacional por un caso de corrupción. Mariano Rajoy lo hará después de que se aceptara a la tercera la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade).

Y como abogado de Adade estará José Mariano Benítez de Lugo, el hombre que presentó la solicitud y que ha conseguido sentar a Rajoy en la Audiencia por el caso Gürtel. Un letrado de 76 años, nacido en el madrileño barrio de Chamberí, que fue en la listas del PSOE al Congreso de los Diputados de 1977 y que no esconde que vota a los socialistas. Pero niega tajantemente que, como le acusa el PP, Adade sea el Ausbanc del PSOE. De hecho, por esta afirmación ha demandado al "portabocazas" de Rafael Hernando.

Lleva días preparando con sus colaboradores las preguntas que hará a Rajoy. En su despacho en la madrileña calle Princesa se mezclan montones de expedientes con el busto de Carlos Marx y una escultura de la Dama de la Justicia. Fuma en pipa. Y dice que encuentra la verdadera libertad cuando navega en su catamarán.

Tras años estudiando el caso Gürtel, afirma que cree que Rajoy sabía de la existencia de la trama (aunque no de los detalles) y considera que el presidente no dirá toda la verdad, porque "sabrá más de lo que diga". E intuye que hay un pacto entre el PP y Luis Bárcenas. En unas horas, Mariano tendrá que contestar a las preguntas de José Mariano.

¿Qué se siente al haber conseguido que el presidente del Gobierno tenga que declarar como testigo en la Audiencia Nacional?

Mucha satisfacción, porque ha sido una lucha muy larga, desde la fase de instrucción. Siempre he dicho que cuando se acordó la citación fue un día de júbilo para la Justicia porque por fin se había quitado un tribunal, en este caso la Audiencia, esa especie de temor reverencial al Poder Ejecutivo. Es un triunfo para la Justicia.

Es un triunfo para la Justicia

¿Por qué tiene que declarar Rajoy?

Curiosamente la defensa de Luis Bárcenas nos lo puso en bandeja al pedir que declarara toda la plana mayor del PP salvo Rajoy. Uno de los argumentos de mi escrito es ese, que si citan a todos los secretarios y vicesecretarios generales, por qué no había de aceptarse a la pata de la mesa que falta. Va como testigo y tendrá que decir la verdad.

¿Qué espera de la comparecencia del presidente?

Dada su circunstancia personal, institucional y orgánica en el PP, espero que no se escude en los típicos tópicos que vienen utilizando los jerarcas del PP del 'no sé, no me consta, no me acuerdo'. En este caso, lo deseable para la ciudadanía sería que contestara concretamente a unas preguntas que no puedo anticipar porque estamos en fase de elaboración pero que han de referirse a la financiación ilegal del PP en aquellas campañas electorales.

Rajoy está obligado a decir la verdad, ¿cree que la dirá?

Yo creo que no va a decir la verdad, creo que no, porque sabrá más de lo que diga.

Estamos en el juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), pero preguntará sobre la supuesta financiación B del PP...

Es que precisamente en el auto de apertura del juicio oral, y por eso imputan al PP como beneficiario a título lucrativo, se dice que se benefició en unas campañas de donaciones ilegales. Sobre eso también ha de responder Rajoy. Además, Rato y los capitostes del PP presentes y pasados ya fueron preguntados por la Fiscalía sobre el tema del dinero en B. Lo negaron como era lógico, pero el presidente del tribunal aceptó esas preguntas. Por lo tanto, debería poder aceptar las mías en ese sentido.

Con todo lo que llevamos de caso y todo lo que ha estudiado sobre él, ¿cree que Rajoy conocía la existencia de la trama Gürtel?

Creo que sí. Otra cosa es que no conociera los detalles, dada la personalidad de Rajoy, que todos los ciudadanos vamos conociendo. Es huidizo. Creo a Bárcenas cuando dice que le daba mensualmente un sobre con x miles de euros y 25.000 euros al final de su estancia como tesorero.

Creo que Rajoy conocía la existencia de la trama, otra cosa es que no conociera los detalles

¿A Rajoy?

A él y a la señora Cospedal. Creo que no tenía por qué aventurarse a esa afirmación sin razón de ser. Él tendrá que decir la verdad y dirá seguramente que no. Por cierto ahora parece que Bárcenas va en plan light en su postura por no se sabe qué tipo de posible acuerdo con el PP.

Entonces, ¿Rajoy cobró dinero negro en sobres?

Creo que sí. Lo dijo Bárcenas, a preguntas mías, y así fue. Me contestó que JA era Javier Arenas, PAC era Francisco Álvarez Cascos... Es evidente que él no pedía recibos. Su oficio era recibir con Álvaro Lapuerta el dinero B que daban constructores y empresarios y distribuirlo entre los jefes del PP.

¿Cree que hay un acuerdo entre Bárcenas y el PP?

Creo que sí. Si no, no tienen sentido las declaraciones exculpatorias de ahora de Bárcenas.

¿Va a ser duro en sus preguntas con el presidente?

Seguramente para el testigo o para la derecha podré parecer duro. Simplemente intento obtener la mayor veracidad de lo ocurrido.

Creo que hay un acuerdo entre el PP y Bárcenas

Rajoy va como testigo, pero no está ni investigado ni imputado. Ustedes no ha pedido tampoco la imputación. ¿Por qué?

Primero, teníamos que haberla pedido en su momento y quizás ante la seguridad de que se nos iba a rechazar no lo hicimos. Quizás el temor reverencial que tuvo el juez instructor a la citación como testigo nos impregnaba a nosotros a la hora de pedir la imputación. Aparte, en nuestra asociación vamos sobre la base de datos fiables e indicios racionales, y no teníamos indicios racionales de que él hubiera sido más que partícipe a título lucrativo, pero no como coautor o receptor directo de cantidades.

El juicio en esta fase arrancó el pasado mes de octubre. ¿Qué ha quedado ya demostrado durante este periodo? ¿Qué conclusiones saca?

Hay declaraciones interesantes como la de Villar Mir, que dijo que entregaban cantidades en la sede central del PP. Evidentemente eso no apunta a que fuera Rajoy el receptor de las mismas, pero sí alguien. El propio Francisco Correa ha dicho que entregó muchos millones de euros y que andaba como Pedro por su casa en Génova. Se puede considerar que hay más que indicios racionales de la criminalidad.

El mensaje que lanza siempre Génova es que con la llegada precisamente de Rajoy a la Presidencia del PP salen de la casa Correa y Bárcenas.

Eso no es exactamente así. Parece ser que alguien le comentó a Rajoy, no tanto los trapos sucios, sino que estaba adquiriendo un protagonismo excesivo dentro de la casa. Entonces fue, ya nos lo dirá, cuando él quiso disminuir sus atribuciones y competencias. La prueba está en que siguió en Valencia, pero estaba bajo el manto protector del PP de Madrid. Esa medalla no creo que se la pueda poner.

La Audiencia ha dicho que Rajoy podrá testificar desde el estrado.

El tribunal dice que se realizarán declaraciones en estrado de la forma que se determine. He presentado un escrito diciendo que estrado es la sala de justicia, según el propio diccionario jurídico español. Por tanto, a la misma altura solo podemos estar los abogados, fiscales, secretario y tribunal. No podría con arreglo a derecho colocarse a la misma altura que él. No sé qué habilitarán.

¿Teme un trato de favor a Rajoy?

Se está dando con la operación de recepción del testigo por parte del presidente de la Audiencia Nacional. Incluso desde el punto de vista judicial no se ha visto con buenos ojos. Si me dicen que el presidente del tribunal va a recibirle, yo lo encuentro relativamente normal. Pero que el presidente de la Audiencia Nacional vaya a recibirle, me parece un exceso de pleitesía.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, se opuso a que Rajoy fuera a declarar como testigo. Tiene la potestad de considerar pertinentes o no sus preguntas este miércoles. ¿Teme que corte muchas?

Espero que no lo haga. Mis preguntas van a ser todas pertinentes. La ley no permite preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes y las mías no lo serán. La que teóricamente podría ser considerada impertinente era el tema de la caja B, pero resulta que el presidente ya ha aceptado esa pregunta al fiscal. Por lo tanto, sería un trato discriminatorio negativo e inadmisible.

¿Ha recibido algún tipo de presión?

La verdad es que no. Estoy satisfecho con eso porque yo llevé casos conflictivos durante la Dictadura y recibí amenazas, en este caso no.

No he recibido presiones

¿Cómo se está preparando?

Tengo un grupo de colaboradores. Este fin de semana hemos estado trabajando sobre ello. Vamos haciendo una especie de currículum de preguntas, con las que pueden ser conducentes al tema que nos ocupa, la financiación ilegal del PP en aquellas campañas y el conocimiento que el propio testigo pueda tener. Llevo 54 años de ejercicio profesional y mi mujer siempre me dice que por qué apuro hasta el final los plazos. Tengo hasta el miércoles a la diez de la mañana para acabar de perfilar mis preguntas.

Mucha gente se pregunta qué es Adade.

Es una asociación que creamos hace unos 25 años, siempre con la idea de defender derechos humanos y suplir las eventuales carencias de los fiscales personándonos como acusación popular. Hay casos en los que la fiscalía no actúa tan diligentemente. Queríamos cubrir ese eventual vacío de investigación y está dando frutos importantes y buenos resultados. Si no hubiera sido por nosotros, Rajoy no declararía. No es un plan mediático como me dijo el abogado del PP. Había que sacarle de la urna de cristal que le había colocado el juez instructor. No es tanto mérito mío como del tribunal, que ha aceptado las consideraciones.

¿Y quién es Benítez de Lugo?

Empecé a ejercer en 1963. Concursé para un banco oficial y estuve ahí siete años, hasta el 71. En el 70 fui al Consejo de Guerra de Burgos como observador del grupo de abogados jóvenes, eso no gustó a la dirección del banco y me largaron. Y luego he ejercido mi profesión siempre. Desde entonces he estado al pie del cañón como abogado, un tanto artesanal como dicen mis colaboradores, pero nunca he querido meterme en un despacho de esos en los que ponen un reloj cuando el cliente te llama y se anotan los minutos y los segundos.

En el comunicado que emitió el PP el día que se acordó que Rajoy debía ir como testigo se decía "la Asociación ADADE está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista".

Siempre he votado al Partido Socialista, incluso fui candidato al Congreso en las primeras elecciones en 1977. Luego ya me retiré de la vida política. Yo venía de Convergencia Socialista de Madrid, que era un grupito de socialistas y el elenco era José Barrionuevo, Joaquín Leguina, Enrique Barón y Juan Barranco. Yo fui el único que no siguió la carrera política. He seguido votando al PSOE porque es lo que puedo encontrar más justo en nuestro país como Gobierno, pero nada más.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha llegado a decir que ustedes eran "el Ausbanc del PSOE".

Hemos presentado una demanda contra él por derecho al honor. Es inadmisible, es un lenguaraz. Más que un portavoz es un portabocazas. Ahí se le fue la olla, como tantas veces.

Hemos presentado una demanda contra Rafael Hernando, es inadmisible que diga que somos el Ausbanc del PSOE

Para todos aquellos no habituados al lenguaje jurídico, ¿qué es la acusación popular?

Es una institución que figura en nuestra Constitución y que es una participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Solo hay dos vías en la que los ciudadanos pueden participar: el jurado y la acción popular. En este caso, la acción popular es que considera -o bien porque el fiscal no actúa con la diligencia debida o porque se toma la iniciativa- que algo injusto se está cometiendo y que no hay respuesta por parte de las instituciones públicas. Se hace por vía de una querella en la que te exigen normalmente una fianza. En el caso Gürtel fuimos la primera acusación popular, allá por el año 2009.

¿Y qué persigue Adade presentándose como acusación popular?

Que se haga justicia. Somos la voz del pueblo, valga la no exageración. Cuando el portabocazas de Hernando dice que somos el Ausbanc del PSOE, olvida que el PSOE está presente como acusación popular en Gürtel por vía de dos letrados. Nosotros no tenemos nada que ver con el PSOE, otra cosa son nuestras afinidades políticas.

No cobro nada por este caso

Por cierto, el PSOE no pidió que fuera como testigo Rajoy, ¿no?

No, no. Eso dice mucho en favor de mi petición.

A su solicitud se opusieron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.

Comprendo que el tema de la jerarquía en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado funciona. Pero a mí, que mi padre, mi hermano y mi abuelo fueron abogados del Estado, me duele que funcionen más como abogados del Gobierno que del Estado.

¿Cobra por este caso?

No, nada. Y mi mujer que es catalana bien que me lo echa en cara.