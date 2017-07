THR THE DUKE OF CAMBRIDGE AND PRINCE HARRY

Aunque parezca imposible que el tiempo pase tan rápido, el próximo 31 de agosto se cumplirán 20 años de un suceso de esos que se quedan para siempre en la retina: el accidente de coche de Diana de Gales, que acabó con la vida de la princesa. Dos décadas desde que el coche en el que viajaba la exesposa de Carlos de Inglaterra junto a Dodi al Fayed saliera del hotel Ritz de París, transitara a toda velocidad por las calles de París y chocara irremediablemente contra el pilar número 13 del túnel del Puente del Alma.

A sus 36 años, Diana era una de las mujeres más conocidas del planeta: su divorcio con el heredero al trono, unido a su imponente y único estilo, a sus obras benéficas y a su carisma la convirtieron popularmente en la Princesa del Pueblo. Tal era el cariño que se le profesaba que todo el Reino Unido le rindió un auténtico duelo. De hecho, que Isabel II no diera muestras de duelo y mantuviera a sus nietos apartados de los focos los días posteriores al fallecimiento causaron una severa crisis en la Corona británica por la que la reina tuvo incluso que emitir un mensaje televisión.

Dos décadas después, sus hijos siguen siendo el principal recordatorio de la vida de Diana. Ellos siguen llevando su legado y sus causas benéficas por bandera y no olvidan a su madre, como muestra ahora un documental de la cadena británica ITV del lunes 24 de julio. En él, Guillermo y Enrique hablan de su madre, de su pérdida (algo que lo que han tardado años en comentar en público) o incluso de la última y muy breve conversación que mantuvieron con ella.

Con motivo de estos 20 años del fallecimiento de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique han querido recordar a su madre y hacer que todo el pueblo la recuerde. Así, han lanzado cinco fotografías inéditas a través de su cuenta de Twitter oficial en las que les puede ver a ambos de pequeños. En tres de ellas aparece Diana, en una con Guillermo y en dos con Enrique.

Según explica la cuenta de Twitter del palacio de Kensington, las imágenes aparecerán en el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Diana, nuestra madre: vida y legado). Al parecer, los príncipes van viendo estas imágenes mientras recuerdan algunos momentos felices con su madre.

Otras de las imágenes que podrán verse es la del príncipe Enrique charlando con Elton John acerca de la importancia de Diana en la lucha contra el SIDA, o al príncipe Guillermo explicando cómo intenta mantener vivo el recuerdo de la "abuelita Diana" en sus hijos, Jorge y Carlota.

Por el momento se desconoce si este documental, más allá de en ITV, se podrá ver en otras plataformas fuera del Reino Unido.

Prince Harry and @eltonofficial talk about the impact of the late Princess of Wales' work reducing the stigma surrounding HIV/AIDS. pic.twitter.com/ZrBwfPfQy2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 de julio de 2017

Watch The Duke talk about Granny Diana and about keeping the memory of the late Princess alive for Prince George and Princess Charlotte. pic.twitter.com/crmKG9Y7Ua — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 de julio de 2017

