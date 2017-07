Historias reales grabadas en la piel

Un viaje, tu graduación, la amistad... Recuerdos felices, historias que nos han marcado y que guardamos no solo en nuestra memoria, sino también en nuestra piel. Los tatuajes son algo estético, a veces hasta decorativo, pero al mismo tiempo, son una muestra de nuestra personalidad y un vínculo con los gustos y las pasiones que nos mueven día a día. Precisamente sobre esto hace hincapié la nueva campaña de Mahou Cinco Estrellas. Un sabor muy grande, que incluye los testimonios reales de consumidores de la marca, cuenta con la presencia de Alberto Amman, que es la cara más visible de la campaña.

Entre las curiosas historias que se van sucediendo, encontramos algunos fans de Mahou que han llegado a tatuarse botellas o latas de la cerveza madrileña en su piel. No es una decisión rara, y más si tenemos en cuenta que cada vez son más los que eligen diseños originales y motivos con un significado sentimental cuando deciden hacerse un tatuaje. Y cada vez más, todos tienen algo en común: se comparten en redes para que todos sus seguidores puedan verlos.





La inocencia de los niños, a flor de piel

El velo que lució Angelina Jolie durante su boda con Brad Pitt dio la vuelta al mundo por un motivo: lejos de optar por una opción tradicional, la actriz escogió uno que llevada estampados los dibujos que habían hecho sus hijos. Muchos deciden hacer lo mismo en su piel y deciden tatuarse las obras de arte de sus pequeños para no separarse de ellos en ningún momento del día.

Tatuajes es los lugares más recónditos

La espalda, el costado, los brazos... Son lugares habituales en los que tatuarse, especialmente si uno quiere optar por un dibujo de mayor tamaño. Sin embargo, cada vez más, se están poniendo de moda los dibujos pequeños, discretos y capaces de esconder en cualquier rincón de nuestro cuerpo. No hay más que echar un vistazo en redes para comprobar la capacidad imaginativa de muchos, que optan por diseños sutiles pero llenos de fuerza.

La imagen de tus ídolos

Hace un tiempo estaba de moda tatuarse el título de una canción, alguna frase significativa o incluso el nombre de un grupo. A día de hoy, muchos van más allá y no es extraño tatuarse la cara de un cantante en cualquier lugar del cuerpo. Estos tatuajes no se limitan al mundo de la música, y actores, modelos o cualquier tipo de personalidad pública puede hacerse un hueco en la piel de sus seguidores.

Tus aventuras alrededor del mundo

Si te apasiona viajar es posible que hayas grabado sobre tu piel recuerdos de los lugares que has visitado o aquellos donde has vivido. Una conexión emocional que nos ayuda a no despedirnos por completo de ellos. Otras veces, los tatuajes reflejan la pasión por el viaje, por descubrir nuevos mundos, culturas y sociedades, de ahí los mapas y bolas del mundo que abundan cada vez más en redes sociales, y que son fiel reflejo de que viajar se ha convertido en la tendencia clave del siglo XXI.