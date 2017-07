La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha interpuesto hoy una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el grupo "neofascista" Generación Identitaria por pretender bloquear embarcaciones de migrantes y refugiados que intentan acceder a las costas mediterráneas.

Según la querella, esta "organización político juvenil", a través de su misión "Defend Europe", "procede a atribuirse funciones y procesos de trabajo en materia de control fronterizo así como de bloqueo de embarcaciones que intentan acceder a las costas mediterráneas que están específicamente reservadas para la agencia FRONTEX así como a los Estados miembros de la Unión Europea".

Dicha misión busca iniciar durante este verano el "bloqueo, devolución y abordaje de embarcaciones de refugiados, personas migrantes y otros a través del buque C-Star bajo bandera de la República de Djibuti", para lo cual "proceden a establecerse como patrulla armada propia" en costas de libia, Túnez, Italia y otras zonas ribereñas del Mediterráneo. Para financiar la misión, el grupo puso en marcha el mecanismo de crowfunding, a través del cual ha logrado más de 100.000 dólares.

La embarcación, según ha informado la ONG en un comunicado, tiene estimada su llegada a Catania (Sicilia) en la madrugada del jueves al viernes de acuerdo con su posición actual, que se sitúa al final del Canal de Suez, en Puerto Said (Egipto).

On the road to #defendeurope! pic.twitter.com/JvCanYtnS8