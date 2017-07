Carlos Sobera confiesa a Risto Mejide qué ha llegado a hacer para ligar

First Dates (Cuatro) y All you need is love... o no (Telecinco) son los dos programas más amorosos de la parrilla televisiva y este lunes se produjo una conjunción de ambos. El presentador del primero, Carlos Sobera, acudió como invitado al espacio conducido por Risto Mejide.

A modo de juego se fueron haciendo preguntas el uno al otro, algunas un poco más subidas de tono que otras. Entre las más light estuvo ésta dirigida a Sobera: "¿Qué cosa que creías que no harías nunca has llegado a hacer para conquistar a alguien?".

"Y no me salió bien", comenzó a confesar el presentador. "En una ocasión, porque ella era un poco abertzale, acudí a una manifa. Y me dieron de hostias los grises. Año 77", relató entre risas.

"Era un chaval de 17 años y es que entonces los grises lo hacían muy bien, ¿sabes? En las calles taponaban por arriba, taponaban por abajo, nos quedábamos todos como cucarachas en medio y entraban a destajo", recordó sobre la fallida experiencia.