Posee uno de los físicos más impresionantes del mundo del cine —y de cualquier otro mundo— y una de las miradas más impertubables de la gran pantalla. Es Dwayne Johnson, el luchador, fisioculturista y actor que desde hace unos meses se ha convertido en el hombre de moda en Estados Unidos —y, por consiguiente, en medio mundo—.

La Roca, apodo por el que era conocido en el mundo de la lucha libre, se ha convertido en una apuesta segura dentro del reparto de las superproducciones 'hollywodienses', como es el caso de la saga Fast and Furious, y ha entrado por la puerta grande en el mundo de la televisión gracias al éxito de la serie Ballers —cuya tercera temporada puede verse en Movistar Series—.

Personalmente, es un hombre admirado y querido, que cuenta con miles de leales fans a los que ha encandilado desde el ring, desde la gran pantalla o desde la redes sociales. Pero, ¿qué es lo que le ha hecho ganarse el favor del público? ¿Hasta dónde piensa llegar? ¿Cuál es el secreto de su éxito?

¿EL SUCESOR DE TRUMP?

Hace unos meses que The Rock declaró públicamente su sueño era alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Y aunque no fueron más que palabras, el asesor político Kenton Tilford —que no conoce personalmente al actor—, a principios de julio, decidió inscribirle como candidato a la presidencia en las elecciones de 2020. Incluso ya tiene slogan: Run The Rock 2020.

El actor, lejos de negar su intención de suceder a Trump, en cada comparecencia pública sigue insistiendo en lo seductora que le parece la idea. De momento, una encuesta realizada por Public Policy Polling le otorgaba 5 puntos de ventaja sobre el actual presidente.

SELFIES Y POSTUREO

La Roca ha hecho de Twitter e Instagram sus mejores aliados para ganarse a su público. En sus redes sociales se puede descubrir el lado más familiar del actor, cómo son sus jornadas de rodaje, cuáles son sus aficiones y qué es lo que piensa sobre el mundo y la vida.

Tiene 90 millones de seguidores en Instagram y este mes ha ocupado el puesto número uno en el Top Actors Chart, el ranking de los actores más populares en Instagram, Facebook, Twitter, Youtube...

Por cierto, Dwaney entró a formar parte del libro Guinness de los récords al hacerse 105 selfies en tres minutos. Fue durante la presentación de la película San Andrés, en Londres.

EL MÁS SEXY DEL MUNDO

Es el título con el que la revista People le bautizó en 2016, destronando al mismísimo Beckham que había sido ganador el año anterior. El nombramiento no estuvo exento de polémica... ¿de verdad era merecedor de tal reconocimiento?

En cualquier caso, el actor recibió la noticia de buen grado y, además de agradecérselo a la revista, declaró entre bromas en su cuenta de Instagram: "Te vuelves sexy de forma natural cuando te sientes cómodo siendo tú mismo. Además, cuando tenía 8 años leí la guía para ser sexy y un gran besador".

Al margen de las diferentes opiniones sobre su atractivo, lo que no se puede negar es que Johnson se cuida. Además de ser muy severo con su dieta y seguir un exigente programa de entrenamiento, el protagonista de Ballers ha contado en más de una ocasión que cuida mucho su piel, "porque solo tenemos una", cuenta.

AUNQUE NO ERA TAN ATRACTIVO

Hace ya un tiempo que Dwayne Johnson hizo pública en Instagram una foto suya de cuando tenía 16 años. En ella, el actor parecía más mayor que ahora y confesaba que por aquel entonces ya media 196 centímetros y pesaba 104 kilos, y que sus compañeros pensaban que era un policía encubierto.

#TBT 19yrs old. 275lbs. Hardest worker in the room, porn 'stache and a high class daily diet of Kentucky Fried Chicken & sweet tea. #TheU #NationalChamps Una publicación compartida de therock (@therock) el 28 de Ene de 2016 a la(s) 7:21 PST

Meses después, publicó otra instantánea; en esta tenía 18 años. En ella seguía pareciendo más viejo y lucía un bigote, que él mismo define como pornográfico, y unos cuantos kilos de más gracias a la dieta a base de pollo frito y refresco de té.

EL MEJOR PAGADO

2016 fue su año, sin duda. Meses antes de compartir título con David Beckham, otra de las revistas de referencia americana, Forbes, le colocó en el número uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Ese año se había embolsado 64,5 millones de dólares (más de 55 millones de euros) con sus trabajos en las películas Un espía y medio, Baywatch —basada en la serie Los vigilantes de la playa— y Fast and Furious 7.

Este año aún tiene pendiente de estreno Jumanji, ya está trabajando en Rampage y Skyscraper, y tiene en proyecto varias películas, entre ellas dos nuevas entregas de Fast and Furious, además de continuar con sus planes en televisión.

LA TELEVISIÓN, SU ÚLTIMO GRAN ÉXITO

En ella desembarcó dando vida al protagonista de la serie de HBO Ballers, que también produce. Se estrenó en junio de 2015 y pronto se convirtió en toda una revelación.

En ella, La Roca da vida a Spencer Strasmore, un deportista retirado que ahora se dedica a ayudar a los deportistas de élite para que no desperdicien el dinero ganado en juergas y alejarlos de los escándalos. Los cameos de las grandes estrellas de fútbol americano, los giros humorísticos y una estética lujosa son las claves del éxito de una de las comedias más vistas de los últimos años.

Por cierto, también acaba de estrenar Rock and a Hard Place, en HBO, un documental en el que Johnson se convierte en tutor de jóvenes presos.

CON SOLO 7 DÓLARES EN EL BOLSILLO

Su sentido del humor, su trabajo y su implicación en proyectos y organizaciones solidarias —en 2006 fundó The Dwayne Johnson Foundation— le han convertido en una de las personas más influyentes y queridas de los Estados Unidos. Pero detrás de los éxitos y la admiración se esconde una historia de superación que es ejemplo para muchos.

La adolescencia de Johnson no fue sencilla: tuvo que cambiar varias veces de instituto y llenó su ficha policial de denuncias. En aquel tiempo, su pasión era el fútbol americano pero tuvo que abandonarlo. Con solo siete dólares en el bolsillo, se rindió a los deseos de su padre y se inició en el mundo de la lucha libre —su padre y su abuelo fueron luchadores—.

Fue sobre el ring donde comenzó a desarrollar sus aptitudes para la interpretación. Así se convirtió en La Roca y ganó diez veces el título de campeón del mundo. La popularidad que le dio la lucha libre le abrió las puertas al mundo de la interpretación.