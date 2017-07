¡SPOILERS SPOILERS SPOILERS!: si no quieres saber nada del segundo capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos, no sigas leyendo.

El segundo capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos partió el corazón a los fans: Arya Stark se reencontró con su loba Nymeria pero ésta rechazó unirse a ella en el Norte y ha elegido un camino diferente, junto a su nueva manada.

La escena es de por sí de las más emotivas de la serie, y encima los seguidores de vista más aguda captaron un detalle sobre la nueva familia de Nymeria que hace que resulte aún más triste.

Sin embargo, parece haber cierta confusión entre los fans sobre el final del reencuentro. Al rechazar la oferta de Arya, Nymeria se marcha con su manada. La joven se queda reflexionando un segundo y termina murmurando, con una sonrisa triste: "No eres tú".

Comprensiblemente, parte de la audiencia se lo ha tomado de manera literal: esa loba no es Nymeria y por eso se ha largado así dejando a Arya atrás.

¿Así que no era Nymeria?

Porque Arya ha dicho "No eres tú" ???#GoT7x02 — ㅤ (@realitys_tv) 24 de julio de 2017

Sin embargo, la frase hace referencia a otra que la misma Arya le suelta a su padre en la primera temporada, reivindicando su derecho a no seguir el camino que le marca la sociedad.

Ned Stark la encuentra haciendo equilibrios en una escalera como parte de su entrenamiento con la espada, y padre e hija conversan. Arya le pregunta si alguna vez podrá gobernar una fortaleza, y él le dice cariñosamente que un día se casará con un gran señor y sus hijos serán caballeros.

La contestación de Arya fue traducida al español como "No, no es lo mío". Pero en inglés, la frase que contesta es "No, that's not me"; es decir, "no, esa no soy yo".

Por tanto, Arya está reconociendo el derecho de Nymeria a llevar su propia vida y ser fiel a sí misma. A no regresar al norte sino permanecer en las tierras de los ríos junto a la familia que se ha creado. Ya tienes un nuevo motivo para llorar con esa escena. De nada. ASÍ ESTOY CON EL REENCUENTRO DE NYMERIA Y ARYA#GoTS7 pic.twitter.com/gcqb3C6T8n — Makø 👽 (@bangtan_life23) 24 de julio de 2017